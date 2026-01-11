Buscan a Tiphane Maylin, adolescente reportada como desaparecida en Iztapalapa

Las autoridades de la Ciudad de México activaron una Alerta Amber para localizar a Tiphane Maylin González Jaimes, una menor de 15 años de edad que fue vista por última vez en la alcaldía Iztapalapa, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

De acuerdo con la ficha oficial emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la adolescente desapareció el 9 de enero de 2026, cuando fue vista por última vez en la colonia Leyes de Reforma, Tercera Sección, en Iztapalapa.

Las autoridades señalaron que, desde el momento de su desaparición, se desconoce el paradero de la menor, por lo que se considera urgente su localización, ya que podría encontrarse en una situación de riesgo.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Tiphane Maylin González Jaimes de 15 años, vista por última vez el pasado 10 de enero en la colonia Leyes de Reforma 3ª sección, alcaldía Iztapalapa. pic.twitter.com/iIEnToxRU4 — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) January 10, 2026

Tiphane Maylin es de nacionalidad mexicana, mide aproximadamente 1.58 metros, tiene complexión mediana, tez morena clara, cabello castaño oscuro, lacio, y ojos cafés oscuro y grandes.

Como señas particulares, presenta lunares en ambas mejillas y una cicatriz en la frente del lado izquierdo, características clave para su identificación.

El día de su desaparición vestía una blusa con cuello de tortuga color café, chamarra café con peluche en el gorro, pantalón de mezclilla negro, tenis negros con detalles blancos y portaba una mochila negra.

La Fiscalía capitalina hizo un llamado a la población para que cualquier información que ayude a localizar a la menor sea reportada de inmediato. Los reportes pueden realizarse a los teléfonos oficiales 55 5345 5067, 55 5345 5084 y 55 5345 5082, así como a través de la página fgjcdmx.gob.mx.

