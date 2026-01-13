Preinscripciones secundaria 2026 CDMX: Esta es la fecha, requisitos y calendario

El proceso de preinscripción para el ciclo escolar 2026–2027 de las escuelas secundarias públicas comenzará en la CDMX durante enero y febrero del 2026, y se deberá hacer en línea.

De acuerdo con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, el proceso de preinscripción de nivel secundaria se deberá realizar en la página oficial de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM).

La preinscripción para el ciclo escolar 2026–2027 para nivel secundaria se comenzará el 13 de enero y finalizará el 27 de febrero del 2026, y este debe realizarse conforme la letra inicial del primer apellido de las y los estudiantes.

Preinscripciones en línea CDMX ı Foto: Especial

Calendario de preinscripciones secundaria 2026 CDMX

Las preeinscripciones en línea para las escuelas secundarias públicas se realizará conforme el sigiente calendario:

13 al 15 de enero: letras A y B;

16, 19 y 20 de enero: letra C

21 al 23 de enero: letras D, E y F

26 al 28 de enero: letra G

29 y 30 de enero: letras H, I, J y K.

3 al 5 de febrero: letra L

6, 9 y 10 de febrero: M

11 al 13 de febrero: letras N, Ñ, O y P

16 al 20 de febrero: letras Q, R, S y T

23 al 27 de febrero: letras U, V, W, X, Y y Z

En caso de que no se realice la preinscripción en la fecha señalada en el calendario, las madres y padres de familia podrán hacer este proceso en otra fecha dentro de los días establecidos, o estar pendientes a las convocatorias del periodo extemporáneo.

Calendario de preinscripciones CDMX ı Foto: Captura de pantalla

Requisitos de preinscripciones secundaria 2026 CDMX

Los requisitos para la preinscripciones secundaria 2026 de la CDMX son los siguientes:

Para secundaria general o técnica, tener menos de 15 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.

Para telesecundaria y CAM, contar con menos de 16 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.

CURP.

Contar con los datos de las cinco opciones de escuelas de su preferencia.2

En caso de tener hermana(s) o hermano(s) participando en el mismo proceso, o inscrito(s) en primero o segundo grado de secundaria al momento de realizar su preinscripción en la escuela solicitada como primera opción, contar con su CURP, la cual deberá registrarse en el sistema de preinscripciones.

Dos direcciones de correo electrónico personal de la madre, padre o tutor con quien se establecerá comunicación; así como un número telefónico vigente.

Criterios de asignación:

Primera etapa: El 15 por ciento de los espacios disponibles se asignarán de acuerdo con el promedio obtenido en el certificado de educación primaria

Todos los estudiantes que se preinscriban participarán por el quince por ciento de los espacios disponibles de cada escuela y turno.

Segunda etapa: El 85 por ciento de los espacios disponibles serán asignados por criterio de hermana(o), localidad y edad.

Con el fin de fortalecer el sistema de cuidados y la cercanía de los estudiantes con las escuelas, se asignará el 85 por ciento de los espacios disponibles considerando si el estudiante tiene hermana(o) inscrita(o) en primer o segundo grado en la escuela solicitada como primera opción, domicilio registrado en la solicitud, y la edad del estudiante.

