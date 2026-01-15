Proponen botones de pánico

Una combi sin cámara de seguridad ni botón de pánico circula por la Ciudad de México, ayer.

La bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México propuso que todos los 70 mil autobuses del transporte público concesionado cuenten con un botón de auxilio conectado al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) y al cual se había comprometido este sector hace cuatro años.

En la sesión permanente, la diputada promovente Lizette Salgado indicó que la propuesta favorecería a la disminución de la percepción de inseguridad, en particular de las mujeres.

“La mitad de todas las mujeres que usan este transporte tiene miedo a ser agredida en él y tres de cada 10, son víctimas de violencia sexual en este tipo de espacios”, apuntó la legisladora.

TE RECOMENDAMOS: Aunque había un acuerdo Impiden la visita de refugio a albergue animal de la GAM

Esta propuesta fue un compromiso de los concesionarios al aumentar la tarifa a siete pesos, en el caso de autobuses, en junio de 2022.

Según el acuerdo con el entonces secretario de Movilidad, Andrés Lajous, para garantizar la seguridad de las y los usuarios, los vehículos debieron portar cámaras, botones de auxilio y GPS, lo cual no sucedió. La nueva reforma propuesta consiste en agregar una fracción al artículo 110 de la Ley de Movilidad capitalina.