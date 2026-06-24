Escuela de ballet de la AO se salta sellos de suspensión para operar

La escuela de ballet Dancerina Studio aún ofrece clases y lleva a cabo exhibiciones por días festivos pese a los sellos de suspensión colocados desde marzo por personal del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) de la alcaldía Álvaro Obregón en sus puertas.

El pasado lunes, autoridades acudieron a este sitio, ubicado en el número 240 de la calle Nubes, en Jardines del Pedregal, para colocar nuevas calcomanías de suspensión de actividades por no contar con el permiso de Uso de Suelo para operar y mucho menos, el Certificado de uso de suelo por Reconocimiento de Actividad. Es la tercera ocasión en seis meses que el negocio es sancionado.

El Dato: La Razón informó el 28 de mayo que pese a los sellos de suspensión continúan los trabajos de una obra en el predio de Boulevard de la Luz 421, en Jardines del Pedregal.

“Semana de clases abiertas (...) Felicidades a todas nuestras alumnas / alumnos de Adults. Estamos muy orgullosas de su avance” (sic), publicó ayer la academia de baile en su cuenta de Facebook para promocionar sus servicios.

En el video que acompaña al texto se aprecia a adultos mayores en una sala donde hay más de una decena de mujeres y jóvenes, quienes practican algunos pasos de ballet.

6 años de prisión es la pena por retirar sellos de suspensión

Ésta no es la única publicación en la que Dancerina Studio difunde sus labores, pues el fin de semana posteó una grabación para mostrar las actividades en las que participaron sus alumnas más chicas y sus papás con motivo del Día del Padre.

El predio también ha afrontado quejas de vecinos por la aglomeración del tránsito en la zona, ya que según el personal de la demarcación Álvaro Obregón, esto ha dificultado el tránsito local de quienes habitan en el sitio o de los automóviles que requieren circular por la zona.

21 denuncias por contravención de uso de suelo hay en AO

A pesar de estas situaciones, Edwin Piña, el dueño del negocio, afirmó a La Razón que esta serie de señalamientos por parte de las autoridades son falsos.

“Tengo el certificado, el de reconocimiento de uso de suelo, tengo el documento de Protección Civil, tengo todo, pero está superardida la delegación, porque le ganamos el juicio para que hace seis meses retiraran los sellos”, aseguró.

El Tip: El centro Cultural Ollin Yoliztli imparte dese hace 28 años el método de la escuela cubana de ballet.

Si bien Edwin Piña aceptó que, inicialmente, Dancerina Studio sí presentó problemas por no tener estacionamiento, aclaró que esa situación la solucionó hace meses, motivo por el cual no entiende la suspensión de actividades que la alcaldía Álvaro Obregón realizó contra su negocio.

En un recorrido por la zona, este periódico observó que, pese a la instalación de más de ocho sellos de suspensión de actividades, el negocio aún opera y que la llegada de automóviles a la zona es constante, pero cada uno ingresó sin contratiempos al predio.

El predio ya cuenta con un estacionamiento para evitar el tráfico. ı Foto: Imagen satelital|Google Earth

“Con quien había hecho la primera queja ya hablé con él. Yo lo que hice es que antes no teníamos estacionamiento, entonces modifiqué adentro y ya entran 22 coches. Quité todo el jardín para operar con normalidad y desde ese momento ya ningún vecino se queja.

“Ésta es mi casa. Yo aquí vivo. Tenemos tres salones chiquitos de ballet, porque mi mujer es bailarina profesional, es ella quien da las clases. El tema es que ellos están así porque también Pedregal es muy llamativo para ellos. Eso es lo que yo pienso. Ahora, a mí nunca me pueden clausurar, porque es mi casa”, expuso Edwin Piña.

La academia promueve en redes sociales las clases y actividades que aún brinda. ı Foto: Facebook y Luis Olivera|La Razón

Dancerina Studio además de ofrecer clases de ballet, también tiene pilates, coreografías, así como hip hop; también tiene cafetería. Una de las profesoras se llama Sofía e interpreta el solo del “Hada de Otoño” en la temporada de Cenicienta en el Palacio de Bellas Artes.

Datos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial muestran que entre enero de 2018 y junio de 2026 recibió 31 denuncias por contravenciones al uso de suelo en la colonia Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón.

La academia promueve en redes sociales las clases y actividades que aún brinda. ı Foto: Facebook y Luis Olivera|La Razón

Al interior de la alcaldía Álvaro Obregón, la cifra de reportes por esta clase de irregularidades ha sido de 286 denuncias en el mismo periodo de tiempo, lo cual implica que, del total acumulado, al menos uno de cada 10 casos de esta naturaleza tienen lugar en Jardines del Pedregal (10.84 por ciento).

“Lo que yo puedo decir es que yo ya les gané con este tema de que tenían que quitar los sellos. El documento lo tengo, que es la resolución contra la delegación, o sea, yo ya tengo todos mis permisos. Ya puedo operar sin ningún problema”, comentó el dueño de la academia Dancerina Studio.

“A nosotros, la delegación nos pide uso de suelo, declaración de apertura, constancia de seguridad estructural, visto bueno de seguridad y operación, programa de protección civil y visto bueno de protección civil. Todo te lo puedo mostrar, sólo tengo que platicarlo con mis abogados para no tener problemas”, concluyó el empresario.

De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, las multas por no contar con la documentación para las actividades de un negocio de bajo impacto pueden ir de 25 a 125 Unidades de Medida y Actualización vigentes.

Esto significa que, en caso de que las acusaciones contra Dancerina Studio puedan comprobarse, los dueños del establecimiento tendrían que pagar una multa que iría de los dos mil 932 pesos a los 14 mil 663 pesos, lo cual no contabiliza sanciones adicionales en las cuales haya incurrido el predio.