CDMX, la más segura para Mundial: Clara; 2025, el de menos delitos de alto impacto

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró que la capital es la más segura rumbo al Mundial, pues resaltó que 2025 ha sido el año con menos delitos de alto impacto en la Ciudad de México desde 2012, así como el de más órdenes de aprehensión ejecutadas.

Durante su informe de seguridad, la mandataria destacó que debido a las acciones de seguridad implementadas la capital registra una disminución en todos los crímenes de este tipo, por ejemplo, el homicidio doloso bajó 56 por ciento respecto a 2019 y 12 por ciento en comparación con 2024.

“Decimos cumplimos, porque 2025 es el año con menos delitos de alto impacto, en la Ciudad de México. Y también es el año con más órdenes de aprehensión cumplimentadas en la historia. Es el resultado de una política de seguridad integral, que combina prevención, investigación, proximidad policial, combate frontal a la impunidad, inteligencia y atención a las causas.

El Tip: La Fiscalía local resaltó que, actualmente, nueve de cada 10 sentencias son condenatorias, lo que se traduce en una mejor justicia.

“Entramos a 2026 preparados para recibir al Mundial, como la ciudad con más seguridad y los datos lo demuestran”, mencionó Brugada Molina.

La mandataria destacó que, de acuerdo con los datos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la tasa de homicidios dolosos en la ciudad es de 8.7 casos por cada 100 mil habitantes, que es la mitad de la media nacional.

Brugada Molina habló además de las acciones que ha llevado a cabo para atender la problemática de los feminicidios en la capital, ya que, precisó, este ilícito disminuyó 35.3 por ciento entre 2024 y 2025 al pasar de 68 casos a 44 y de éstos se judicializaron 42.

43 días del año pasado transcurrieron sin homicidios, reportó el Gobierno local

“Estamos a punto de erradicar la impunidad en los feminicidios. La ciudad es más segura para las mujeres, hay menos feminicidios y más responsables de los mismos en prisión como nunca antes.

“Esto significa algo fundamental: que la impunidad está en los niveles más bajos; la violencia contra las mujeres se enfrenta con prevención, pero también con investigación sólida y sanción efectiva”, dijo.

En el evento, la fiscala local, Bertha María Alcalde Luján, mencionó que, además de la reducción de criminalidad también aumentaron el año pasado las detenciones y judicializaciones, pues mientras en 2024 hubo cuatro mil 360 presuntos delincuentes de ilícitos de alto impacto, para 2025 la cifra aumentó a cinco mil 30.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la extorsión es uno de los delitos que más aquejan a los capitalinos, ya que entre enero y noviembre de 2024 la fiscalía local abrió 439 carpetas de investigación, pero en el mismo periodo de 2025 fueron mil 567, es decir, un alza de 256.9 por ciento.

249 detenidos por el delito de extorsión reportó la Fiscalía General de la CDMX

Ante esto, el pasado 15 de diciembre, Brugada Molina anunció 15 acciones para reforzar el combate en contra de este ilícito y recordó que la capital agravó la comisión de éste y que la tentativa de este ilícito sea penalizada con la misma severidad con la que se castiga la consumación.

Ayer, Alcalde Luján dijo que el año pasado hubo 101 por ciento más detenciones y judicializaciones por extorsión.

En tanto, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, destacó la detención de 272 personas por la consumación o tentativa de este crimen, lo que representó un alza de 33 por ciento comparado con 2024.

El funcionario resaltó, por ejemplo, que el 28 de diciembre, elementos de la dependencia que encabeza, en conjunto con policías de investigación de la Fiscalía local, ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Enrique “N”, Fernando “N” y César “N” por el delito de extorsión agravada.

“La tarea de combatir la extorsión, se convierte en prioridad para la Ciudad de México, en este año 2026”, agregó la Jefa de Gobierno.

Otros delitos de alto impacto que tuvieron una disminución en 2025 respecto a 2019 fueron el robo de vehículo con y sin violencia, con 53 por ciento; el robo a personas en el espacio público, 58 por ciento; hurto a pasajero a bordo del Metro con violencia, 90; el atraco a pasajero de Microbús con y sin violencia, 46.

Datos de la Agencia Digital de Innovación Pública detallan que las 16 alcaldías registraron una disminución de los delitos de alto impacto, y las que más lo hicieron fueron Coyoacán, con 24.9 por ciento; Tlalpan, con 23 y Benito Juárez, con 21.4.

GOLPES AL CRIMEN. Vázquez Camacho habló sobre el combate a la delincuencia organizada, con el cual se logró la captura de 919 presuntos delincuentes y la desarticulación de 35 células criminales.

El titular de la SSC destacó la aprehensión de 48 objetivos prioritarios en lo que va de la actual administración.

Entre los presuntos criminales detenidos el año pasado están Liliana “N”, Li o La Voz, y Samantha “N”, hijas de Jesús Pérez Luna, El Ojos, líder abatido del Cártel de Tláhuac. También figuran la viuda de este sujeto, María de los Ángeles “N”, La Jefa, y Diego Oziel “N”.

“Vamos por un rumbo correcto. No vamos a bajar la guardia. La seguridad es una tarea diaria y nuestro compromiso es seguir reduciendo los delitos. Como lo hemos dicho, la tarea de combatir la extorsión, se convierte en prioridad para la Ciudad de México, en este año 2026”, mencionó Brugada Molina.