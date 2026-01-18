SSC detiene a dos sujetos con 30 kilos de aparente marihuana en Iztapalapa

Como resultado de los operativos de vigilancia y prevención del delito en la Ciudad de México, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lograron la detención de dos hombres en posesión de cuatro mega bultos con aparente marihuana, en calles de la alcaldía Iztapalapa.

Los hechos ocurrieron en la colonia El Paraíso, cuando operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente detectaron, a través del monitoreo en tiempo real, a dos sujetos que de manera inusual cargaban varios bultos voluminosos y los introducían a un automóvil color blanco. La alerta fue emitida de inmediato a los uniformados que realizaban recorridos de seguridad en la zona.

Al arribar a las calles Reyna Xóchitl y Cerrada de Totli, los policías observaron a los sospechosos, quienes al notar la presencia policial intentaron huir del lugar. Sin embargo, fueron interceptados metros adelante y, conforme al protocolo de actuación policial, se les realizó una revisión preventiva.

#Importante | Resultado del reforzamiento de seguridad en @Alc_Iztapalapa, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a dos hombres en posesión de cuatro bultos con aproximadamente 30 kilos de aparente marihuana.



Fueron detenidos en la colonia #ElParaíso durante un recorrido de… pic.twitter.com/42njIV1h8u — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) January 18, 2026

Durante la inspección, los oficiales aseguraron cuatro bultos confeccionados con plástico transparente y cinta adhesiva, los cuales contenían una hierba verde y seca con características similares a la marihuana, con un peso aproximado de 30 kilogramos. Además, se decomisaron dos teléfonos celulares y el vehículo en el que pretendían transportar la droga.

Los detenidos, de 43 y 46 años de edad, fueron informados de sus derechos constitucionales y puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica. Tras el cruce de información, se estableció que el hombre de 46 años cuenta con dos ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, en 1999 y 2022, ambos por delitos contra la salud, así como una presentación ante el Ministerio Público en 2022 por el mismo ilícito.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, destacó que estas acciones forman parte del reforzamiento de seguridad en Iztapalapa, con recorridos permanentes y atención a denuncias para seguir construyendo una ciudad más segura y en paz.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | Como parte de las acciones para el combate a los delitos de alto impacto, uniformados de la #SSC detuvieron a dos sujetos en posesión de cuatro bultos confeccionados con plástico transparente, con alrededor de 30 kilogramos de aparente marihuana, en… pic.twitter.com/t87QfOXqIV — SSC CDMX (@SSC_CDMX) January 18, 2026

