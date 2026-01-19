Costará 18 millones rehabilitar edificio afectado por explosión en Paseos de Taxqueña

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció una inversión de 18 millones de pesos para la rehabilitación del edificio dañado por una explosión de gas en la colonia Paseos de Taxqueña, en Coyoacán, ocurrida el 9 de enero.

En un recorrido por el inmueble afectado, la mandataria indicó que las obras de reconstrucción comenzarán en el mes de marzo, cuando se concluyan los estudios técnicos.

“El edificio es inhabitable y requiere técnicamente, por el dictamen de la Secretaría de Vivienda, una rehabilitación estructural, que eso es lo más difícil que podemos tener. Afortunadamente es rehabilitación y no el demoler y volver a construir”, indicó la mandataria.

Clara Brugada además refirió que, mientras se realice la rehabilitación del edificio, las familias afectadas tendrán un lugar provisional donde quedarse. Por el momento se les facilitó el instalarse en un hotel, costo asumido por la Secretaría de Vivienda.

Nos reunimos con las y los vecinos afectados por la explosión de gas en Paseos de Taxqueña. Les compartimos que el @GobCDMX destinará $18 millones para la rehabilitación de sus hogares. Las obras iniciarán en marzo y se harán con todos los estudios y cuidados necesarios.



¡Las… pic.twitter.com/KROOeex8rE — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 19, 2026

Posteriormente, la alcaldía Coyoacán podrá asumir los costos de este alojamiento, indicó por su parte el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini.

Muñoz además apuntó que el edificio será rehabilitado por completo en seis a ocho meses.

El pasado 9 de enero Una fuerte explosión se registró en un edificio residencial en la colonia Paseos de Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán, la cual dejó al menos siete heridos y provocó daños en al menos cinco departamentos.

Por su parte, el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, había informado que dio inicio la segunda etapa de atención a las familias afectadas por la explosión y ahora los esfuerzos estarán concentrados en apoyar con el tema de la renta de vivienda en lo que el gobierno capitalino, concluye la rehabilitación del edificio.

Brindar apoyo a las familias afectadas por la explosión de gas en Coyoacán es parte de lo que nos toca hacer. Después de una emergencia, lo más importante es acompañarles y hacerles saber que cuentan con un gobierno solidario.



Vamos a seguir cerca, respaldándolos en cada paso. pic.twitter.com/7ebrfBHeeI — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 20, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT