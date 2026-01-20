Convierten cancha en tiradero ilegal en Iztapalapa

Camiones cargan los residuos que son llevados de manera clandestina a Las Torres, en Iztapalapa, ayer.

La alcaldía Iztapalapa reporta al menos 120 tiraderos clandestinos, entre ellos, uno que lleva años de existencia: el ubicado en el Tianguis de las Torres y en el que antes había partidos de futbol, pero ahora sólo hay desechos de varios tipos, ratas, cucarachas y malos olores.

Este sitio, de aproximadamente 2.5 hectáreas, es considerado por vecinos como un foco de contaminación para las colonias Renovación, Purísima y Vicente Guerrero. Algunos denunciaron que el tiradero ilegal los obliga a vivir entre “suciedad y basura” y advirtieron que el sitio se ha convertido en un foco de riesgo por la presencia de plagas que ingresan a las viviendas.

El Dato: Las dos alcaldías con mayor número de tiraderos clandestinos en 2023 eran Cuauhtémoc e Iztapalapa, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente.

“Bien dicen que era una cancha de fut, pero mire, ahora ahí está pura porquería. Tenemos más ratas y cucarachas por eso. Vivimos entre esa suciedad y basura, ya nos acostumbramos”, dijo a La Razón una vecina de 64 años, quien tiene una tienda de abarrotes cerca del lugar.

Hace 10 años en ese mismo espacio había una cancha de futbol donde los vecinos de las colonias organizaban retas los fines de semana, lo que se perdió con la llegada del tiradero clandestino, donde ahora es común ver a pepenadores, montículos de cascajo o de basura mezclada y camiones de la alcaldía que encabeza la morenista Aleida Alavez Ruiz.

Al respecto, el director general de Servicios Urbanos de Iztapalapa, Alfonso Hernández López, reconoció que este terreno ubicado en Periférico Oriente y Eje 6 Sur, de la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero, es un tiradero clandestino que la demarcación quiere erradicar.

“Nosotros hemos estado limitando esa actividad, pero la gente está acostumbrada y hemos estado poniendo seguridad pública para que ya no vayan a tirar e informándole a la gente que ése es un tiradero clandestino y no es un centro de tiro oficial”, recalcó en entrevista.

Entre 2020 y 2025, la cantidad de tiraderos clandestinos en Iztapalapa se ha mantenido estable, pues en 2020 reportó 134 casos, un año después, 131 y de 2022 a 2024 la cifra bajó a 128. En 2025, la demarcación reconoció 120.

20 personas fueron llevadas ante el juez cívico por tirar sus desechos en este sitio

La disminución no sólo se da en esta demarcación, sino que, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente, entre 2017 y 2023 disminuyeron 27.6 por ciento los basureros ilegales en la Ciudad de México al pasar de mil 229 a 889.

El funcionario local reconoció que, si bien la cantidad de residuos sólidos ha disminuido en el lugar, el problema persiste y “cada vez son menos las góndolas que llegan ahí para llevársela, lo dejamos limpio y al día siguiente aparece menos basura, pero, lamentablemente, no ha dejado de aparecer”.

Además, Hernández López indicó que en los últimos seis meses los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han remitido a 20 personas al juez cívico por dejar sus residuos en este tiradero clandestino.

120 tiraderos clandestinos reconoce la alcaldía Iztapalapa que hay en su territorio

“Se han hecho remisiones a el juzgado cívico de las personas que van y tiran ahí. Yo recuerdo por lo menos unas 20 en los últimos seis meses.

“Éste sí es un tema que nosotros queremos erradicar, porque está en una vialidad primaria y queremos mejorar la imagen de la alcaldía”, sostuvo.

El director general de Servicios Urbanos de Iztapalapa también descartó que el predio funcione como un punto oficial para que vecinos depositen escombro.

“Si tienes para construir, debes tener para tirar tu escombro. La alcaldía tiene muchas obligaciones como para andar recogiendo escombros privados y no vamos a instalar un centro de tiro, porque eso sería contradecir la lógica”, señaló.

El tiradero clandestino tiene todo tipo de residuos: comida echada a perder, huesos, papel de baño, cartuchos de tóner, llantas, cascajo, muebles, medicina caduca y hasta cadáveres de perros, y gatos.

“Cuando nosotros llegamos a esta administración encontramos ese espacio (de las Torres) como uno de trasvase de basura contaminada, no de cascajo. Contaminada quiere decir revuelta entre cascajo, basura, hierba y demás”, señaló Hernández López.

Imágenes históricas de Google Maps muestran cómo el sitio ha permanecido por años como un basurero clandestino y cuyos desechos contaminan el aire. Pese a esta situación, los días jueves, sábados y domingos se colocan los tianguistas en este punto para ofrecer desde chácharas hasta alimentos.

Este diario habló con una persona trabajadora de la alcaldía Iztapalapa y quien dijo encargarse de dirigir la llegada de góndolas al tiradero clandestino para recoger los residuos que, según ella, son dejados ahí por los tianguistas que se deshacen de todo lo que consideran no se va a vender.

“Pasan y dejan lo que creen que ya no se va a vender. En la noche llegan los pepenadores y ven lo que les sirve para tratar de venderlo en el tianguis, así veo que es aquí”, mencionó.

En los días en los que hay tianguis, el sitio resalta por lo árido, la basura en él, los tráileres y camiones que cargan residuos y las personas que están ahí, algunos para recoger objetos que puedan servir para su reventa y otros que trabajan en la alcaldía.

Sobre los riesgos que implica mantener este tiradero clandestino, Hernández López dijo que existen posibles afectaciones a la salud y la seguridad, entre las que se encuentran riesgos por incendios y la acumulación de plagas, pero, aclaró, que, hasta ahora, no se han detectado residuos hospitalarios o tóxicos en ese espacio.

“Puede haber riesgos de incendio. Ya hubo una ocasión en que personas que viven en calle prendieron fuego a la basura. También está la contaminación visual y la mala imagen para la alcaldía”, señaló.

De acuerdo con la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal y su reglamento, quien colabore y organice tiraderos clandestinos recibirá una sanción económica de entre 17 mil 596 pesos hasta 117 mil 310 pesos.

Hernández López afirmó que la alcaldía va a conseguir rescatar el predio donde está el tiradero ilegal, pero la rehabilitación del espacio enfrenta limitaciones técnicas, ya que por el sitio pasan ductos de Pemex y cables de alta tensión que imposibilitan cavar.