Reconocen a las pulquerías tradicionales y ahora sí ya están sujetas a regulación

El Congreso de la Ciudad de México aprobó que en la Ley de Establecimientos Mercantiles sean consideradas las pulquerías tradicionales, es decir, aquellas que sólo ofertan pulque y curados, como giros de impacto vecinal, por lo que ya no serán consideradas como cantinas u otros establecimientos.

Luego de meses en los que autoridades capitalinas suspendieron y aplicaron sanciones a distintos negocios de este tipo, los cuales, el Legislativo avaló con 44 votos a favor, en lo general, el dictamen presentado ayer por la Comisión de Administración Pública local.

“Este dictamen atiende una problemática que años han enfrentado las pulquerías tradicionales en nuestra ciudad, a pesar de sus características propias y de la función social y cultural que han desempeñado por generaciones, la legislación vigente las colocaba dentro de categorías que no necesariamente respondían a su realidad, sujetándolas a requisitos previstos para establecimientos cuya naturaleza y forma de operación son distintas.

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“Por ello, el dictamen busca dar mayor certeza jurídica a las pulquerías tradicionales”, dijo la diputada de Morena, Elizabeth Mateos Hernández, ante el pleno.

De acuerdo con la propuesta, y las reservas hechas por la legisladora morenista, Brenda Ruiz Aguilar, el ley reconoce a las pulquerías tradicionales, como aquellas que sólo venden esta bebida, y las cuales deberán sujetarse a un horario de 10:00 a 22:00 horas, el cual se podrá extender hasta las 24:00 horas si realizan actividades culturales o artísticas.

Además, la ley permite la venta de botanas y alimentos de preparación simple, “que no requieran proceso de cocción industrial”. Asimismo, la venta de pulque y curados sólo será para el consumo dentro del lugar para llevar, por lo cual queda prohibida la barra libre y la oferta a menores de edad.

“El dictamen propone el reconocimiento como establecimientos de impacto vecinal, lo que permite contar con un marco regulatorio más congruente con su dimensión, operación y su vinculación con las comunidades con las que se encuentran”, dijo Mateos Hernández.

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FGR