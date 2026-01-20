Filtran FOTOS de Ulises Enrique Castañeda antes de asesinar a hombre y presumirlo en video

Filtran fotos de Ulises Enrique Castañeda antes de asesinar a un hombre

En el caso de Ulises Enrique Castañeda, el joven que asesinó a un hombre en la alcaldía Milpa Alta y que se grabó con el cuerpo y mandó el video por WhatsApp, sigue causando indignación y es que salieron a la luz más detalles del crimen.

En redes sociales se difundieron nuevas imágenes sobre el asesinato del hombre al que le quitó la vida.

FOTOS de Ulises Enrique Castañeda antes de asesinar a un hombre

Luego de que Ulises fuera vinculado a proceso por las autoridades de la Ciudad de México, se filtraron más imágenes en las que se le puede ver momentos antes de asesinar a un hombre.

En las imágenes Ulises también aparece con la víctima, en las fotos se ven caminando juntos. Ulises lo agarró y lo llevaba caminando abrazando.

El crimen de El Mogli: una mentira grabada



Cámaras muestran a El Mogli caminando abrazado con la víctima antes de asesinarla en el deportivo San Agustín Ohtenco, en Milpa Alta. No hubo asalto ni enfrentamiento. La víctima, al parecer un hombre en situación de calle, no… pic.twitter.com/aTXzzxhe8S — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) January 20, 2026

Detienen y vinculan a proceso a Ulises Enrique Castañeda

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que el pasado 17 de enero Ulises asesinó a un hombre en un deportivo.

Según las autoridades, la madre del sujeto fue quien denunció a su hijo por haber confesado que mató a un hombre con un arma blanca, a través de fotografías y videos que envió por mensajería instantánea, luego de informarle que se encontraba en un evento musical en la alcaldía Xochimilco.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) desplegaron un operativo en el lugar donde habrían ocurrido los hechos. Más tarde, Ulises fue localizado y detenido aproximadamente a dos kilómetros del sitio, donde también fue asegurada el arma blanca relacionada con la investigación.

La Fiscalía CDMX presentó los datos de prueba ante la autoridad judicial, quien dictó la vinculación a proceso, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Ulises está recluido en prisión preventiva, por lo que fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.