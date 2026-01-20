IECM aprueba boletas y documentación para elección de COPACO y Presupuesto Participativo 2026–2027

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó los diseños de las boletas y de la documentación electiva y consultiva que se utilizarán en la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 2026 y en la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, así como su impresión.

Durante su Primera Sesión Extraordinaria de 2026, el órgano electoral avaló los materiales que se emplearán tanto en la votación presencial como en el Sistema Electrónico por Internet (SEI), además de la documentación destinada a la participación de personas en prisión preventiva, en estado de postración y personas cuidadoras primarias.

Las boletas incorporan nuevos elementos gráficos para evitar la nulidad involuntaria del voto u opinión. Serán de tres colores distintos, incluirán márgenes, esquinas e ilustraciones diferenciadas y contarán con instrucciones claras que precisan que existen proyectos distintos para cada año de la Consulta.

Una de las principales novedades es que, por primera vez, los números de identificación de los proyectos no se repetirán entre las boletas de Presupuesto Participativo: en la Consulta 2026 se asignarán del 1 al 50, y en la de 2027 del 51 al 100, con el fin de prevenir confusiones.

En el caso de la Elección de COPACO, las candidaturas estarán identificadas con letras, de la A a la X en el frente de la boleta y de la AA a la AX en el reverso, para diferenciar este mecanismo de las consultas.

El IECM también aprobó tres carteles distintos: uno para las candidaturas de COPACO y dos Carteles Guía de Proyectos, uno para cada año de la Consulta, lo que permitirá una relación visual directa entre las opciones y la boleta correspondiente.

Además, se validaron las actas de jornada, escrutinio y cómputo, incidentes y resultados, así como la documentación auxiliar necesaria para la operación de las Mesas Receptoras de Votación y Opinión, incluyendo carteles de ubicación, guías informativas y sobres para el resguardo del material.

El Consejo General determinó que la impresión de la documentación se realizará conforme a los criterios técnicos del Instituto, con cantidades suficientes por unidad territorial y márgenes adicionales para contingencias, y que el material deberá estar disponible en los órganos desconcentrados al menos diez días antes de la jornada.

Con estas medidas, el IECM busca ampliar las opciones de participación ciudadana y reforzar los principios de certeza, universalidad, libertad y secrecía en los mecanismos de participación que se llevarán a cabo en la Ciudad de México.

