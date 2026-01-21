Detiene SSC a dos mujeres en cateos en Iztapalapa y les incautan drogas

Como resultado de labores de investigación elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ), realizaron dos cateos en la alcaldía Iztapalapa que derivaron en la detención de dos mujeres y el aseguramiento de más de 500 dosis de presunta droga.

Las acciones realizadas en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN), se llevaron a cabo en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, zona donde se detectó la posible operación de un grupo delictivo vinculado a extorsión y narcomenudeo, con presencia también en la alcaldía Tláhuac.

Tras trabajos de gabinete y campo, las autoridades reunieron datos de prueba que permitieron a un Juez de Control autorizar las órdenes de cateo. El primer operativo se realizó en un domicilio ubicado en la calle Manuel Cañas, donde fue detenida una mujer de 32 años. En el lugar se aseguraron dosis de presunta cocaína y marihuana, además de droga a granel y dos teléfonos celulares.

Material incautado por las autoridades. ı Foto: Comunicación Social de SSC.

El segundo cateo se efectuó en un inmueble de la calle Villa Igatimi, donde fue detenida otra mujer de 30 años. Ahí se localizaron diversas dosis de posible cocaína y marihuana, así como un equipo telefónico.

Ambas detenidas fueron informadas de sus derechos y, junto con lo asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica. Los inmuebles cateados fueron sellados y permanecen bajo resguardo policial mientras continúan las investigaciones.

Las autoridades reiteraron que las personas mencionadas son consideradas inocentes hasta que se demuestre lo contrario conforme a la ley, y reafirmaron su compromiso de mantener acciones coordinadas para combatir delitos de alto impacto y fortalecer la seguridad en la ciudad.

