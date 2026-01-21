‘Nuestra Colonia se Transforma’ llega a la Isidro Favela con la Mesa Itinerante de Seguridad Ciudadana y Construcción de la Paz para reforzar acciones de seguridad

La alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, encabezó este 20 de enero la Mesa Itinerante de Seguridad Ciudadana y Construcción de la Paz en la colonia Isidro Fabela, donde anunció que en esta colonia arranca en 2026 el programa Nuestra Colonia se Transforma.

Se trata de una estrategia prioritaria para intervenir de manera integral zonas de la demarcación con acciones en seguridad, servicios urbanos, obras y bienestar social.

Durante su mensaje durante el inicio del programa, Gaby Osorio explicó que Nuestra Colonia se Transforma es uno de los programas más importantes de la alcaldía y que consiste en destinar semanas de trabajo intensivo en cada colonia seleccionada, concentrando la presencia de distintas áreas del gobierno local para atender de forma directa las peticiones vecinales.

Gaby Osorio informó que en esta primera jornada se recorrió aproximadamente la mitad de la colonia Isidro Fabela, pero que el compromiso es intervenirla en su totalidad. Señaló que en solo dos calles el diálogo con vecinas y vecinos le tomó cerca de dos horas por la cantidad de solicitudes recibidas.

La alcaldesa Gaby Osorio detalló que el gabinete itinerante de seguridad corre en paralelo a esta estrategia integral y busca acercar a las instituciones de los tres niveles de gobierno a las colonias, facilitar la coordinación interinstitucional y permitir que la ciudadanía conozca directamente a sus autoridades, cuente con teléfonos de contacto y sepa a dónde dirigir correctamente sus denuncias y solicitudes.

Gaby Osorio anunció que, a partir de este año, Nuestra Colonia se Transforma será los martes para contar con más tiempo operativo, y que este sábado se llevará a cabo un Tequio en la colonia, acompañado de una Gran Jornada de Bienestar. Agregó que también se implementará una jornada intensiva de bacheo y sabaneo para mejorar las condiciones de las vialidades.

Gaby Osorio subrayó que Isidro Fabela ha sido una colonia muy presente en el proyecto de gobierno de la Cuarta Transformación y que 2026 es un año clave de consolidación y entrega de proyectos en Tlalpan.

En materia de seguridad, Gaby Osorio reconoció que se han tenido resultados positivos, aunque aún hace falta reforzar las acciones en la zona. En la sesión participaron representantes de la Fiscalía capitalina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Policía Auxiliar, Policía de Investigación, Control de Tránsito, Sedena y la Secretaría de las Mujeres.

Por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se informó sobre la detención reciente de un objetivo generador de violencia en la colonia Isidro Fabela, y el Director General de Asuntos Jurídicos de la alcaldía señaló que se trabajará en la regularización de talleres mecánicos, el ordenamiento del espacio público y la atención a vehículos abandonados en la vía pública.

Como parte del balance operativo en la colonia, se reportaron ocho recorridos Casa por Casa, veinticinco recorridos de vigilancia, tres operativos Salvando Vidas, cinco operativos Rastrillo y cuatro asambleas vecinales. En el rubro de obras, se anunció la realización de trabajos de drenaje en la calle 4ª Poniente 2 Norte para mitigar inundaciones.

En servicios urbanos se identificaron trescientos noventa y cuatro luminarias en la colonia, de las cuales veintinueve se encuentran fuera de servicio, así como tres tiraderos clandestinos y siete puntos de acumulación de cascajo.

Finalmente, la alcaldesa Gaby Osorio adelantó que regresará en ocho días para realizar una rendición de cuentas ante la comunidad, informar qué se atendió durante la jornada intensiva y definir los compromisos de mediano plazo, ya que algunas solicitudes requieren más tiempo y presupuesto para su ejecución.

