Tiene Tláhuac agua tan contaminada que arriesga a niños

El alto consumo de fluoruros durante el desarrollo de los dientes puede provocar manchas blancas hasta unas amarillas o cafés que son más visibles y repercuten en el aspecto de quien las padece por su aspecto corroído

Científicos advirtieron que el agua potable de la alcaldía Tláhuac puede ser riesgosa para la salud bucal de niñas y niños, pues está tan saturada de fluoruro que su consumo ha provocado casos de fluorosis dental, es decir, afectaciones al esmalte de los dientes.

AFECTACIÓN: La fase severa del trastorno puede causar picaduras en el esmalte.

De acuerdo con el estudio “Concentración de fluoruro en fuentes de agua potable y riesgos para la salud asociados”, publicado en la revista Journal of Oral Research en diciembre pasado, las concentraciones del mineral en el líquido exceden los niveles recomendados por organismos internacionales.

“Las concentraciones detectadas en el agua potable de Tláhuac no representan un riesgo significativo para la población adulta. En contraste, para la población infantil superaron los límites de seguridad”, concluyeron los investigadores de la Universidad Autónoma de México, Campus Xochimilco (UAM-X).

Por esta contaminación, explican estos especialistas, “en años recientes en la Clínica Dental de la UAM-X se han detectado casos de fluorosis dental en la alcaldía Tláhuac, cuando no habían sido reportados previamente”.

EL DATO: AUTORIDADES sanitarias sugieren a madres y padres supervisar el cepillado dental de los menores de edad para que no usen demasiada pasta dental y no la ingieran.

El académico de la UAM-X y autor de la investigación, José Miguel Gamarra, explicó a La Razón que aún recaban y analizan datos sobre los casos de fluorosis en esta, gobernada por la morenista Berenice Hernández Calderón, y las demás alcaldías, pero sostuvo que han observado un aumento significativo de esta condición en los dientes en los últimos cinco años.

“Por más que sea de 10 o 20 por ciento (en los últimos cinco años) es un aumento significativo para lo que es la Ciudad de México en aparición de casos de fluorosis. No son hechos extremadamente severos, de leves a moderados, pero considerando que las concentraciones de fluoruro están debajo de la norma mexicana, sí nos ha llamado la atención en la clínica”, mencionó.

La odontóloga especializada en ortopedia dental infantil en Santa Ana Sur, Tláhuac, Marina Rendón Jiménez, también ha observado un aumento de casos de fluorosis en su consultorio, pero aclaró que además del agua, podría haber otros factores que inciden en la afectación de los dientes.

“Antes, el agua se extraía de pozos naturales y ahora no sé realmente de dónde sea, porque la calidad, de unos tres o cuatro años para acá es muy mala, llega café o amarilla.

“La fluorosis no pasa por tomar agua contaminada un par de meses, sino años. También pasa por papás que, buscando ayudar a sus hijos, usan pastas dentales para adulto o cepillan los dientes del menor varios minutos”, señaló.

2 Cepillados es el promedio diario recomendado para menores de tres años

10 Por ciento es el alza de casos de fluorosis en la Clínica Dental de la UAM-X

Los iones fluoruro, mejor conocidos como fluoruro, se encuentran de forma natural en el agua. Inclusive se agregan de forma artificial al recurso potable para prevenir la caries dental, pero si los niveles son excesivos pueden ocasionar fluorosis en dientes y, en casos extremos, en los huesos.

“La fluorosis dental provoca unas manchas de color marrón o blanco a nivel del esmalte, que es la capa más superficial de los dientes.

“Afecta el nivel estructural de esta capa, haciéndola más susceptible a porosidades y, por ende, que se pueda fracturar con facilidad y es más perjudicial para niñas y niños, ya que su esmalte aún está en su formación”, explicó Vanessa Sánchez Cruz, cirujana dentista de la Clínica Dentiva, ubicada en Tláhuac.

“Los daños no sólo son funcionales, también estéticos y emocionales en las y los niños, porque pueden ser crueles los niños cuando hacen comentarios sobre los dientes”, enfatizó Rendón Jiménez.

Para llegar a estos hallazgos, las y los científicos analizaron muestras en abril de 2024 de 24 colonias de la demarcación y encontraron que el agua potable en la alcaldía tiene una concentración promedio de 0.70 mg/L.

Si bien este valor es menor al límite que establece la norma mexicana NOM-127-SSA1-2021 (1.00 miligramo por litro [mg/L] hasta 2024, 1.00 mg/L, actualmente) es igual al máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

Y en 14 colonias de Tláhuac se supera este tope. Las más contaminadas por fluoruro son Barrio Santiago Centro (0.92), El Triángulo (0.83) y Guadalupe Tlaltenco (0.82).

“Según la norma mexicana si el agua sobrepasa los 1.5 mg/L deberíamos preocuparnos, pero la realidad es otra. Si bien los niveles de fluoruro no salen de la norma (nacional), la población infantil de Tláhuac sí está expuesta a fluorosis a la larga.

“Hicimos un análisis del riesgo para la salud con base en el consumo diario, peso corporal promedio y las concentraciones de fluoruro y encontramos que los niños están expuestos por encima de estándares internacionalmente, inclusive con una concentración baja”, apuntó José Miguel Gamarra.

Según el análisis de las y los investigadores, el índice de exposición para niñas y niños de Tláhuac es de 1.5 mg/L al día, una cifra superior al límite apuntado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, que es de 1.0 mg/L y a la norma mexicana.

“La concentración de flúor en el agua se debe mayormente a causas geológicas. Cuando excavamos un pozo para obtener agua subterránea, las rocas pueden liberar estos fluoruros, pero también la contaminación podría también aumentar las concentraciones”, advirtió.

El exceso de fluoruro puede causarse por descargas de aguas negras o desechos industriales de industrias que procesan o generan aluminio, fosfatos, carbón, fertilizantes, cerámica, acero, etc. que llegan al subsuelo.

En el caso de los menores de edad, Rendón Jiménez y Sánchez Cruz coincidieron en que la fluorosis dental afecta a los menores hasta que muden de dientes y antes de eso pueden ser tratados según la gravedad, pero si hay lesiones es innecesario tallar los dientes de leche.

“Si tenemos un 100 por ciento de mancha amarilla o café, llegamos a una lesión en el diente que ya no se quita, a menos que se haga algo estético, pero a un niño de ocho años, tallarle los dientes nada más para que se le vea blanco es muy invasivo”, dijo Rendón Jiménez.

Este diario buscó a la alcaldía Tláhuac, así como a la Secretaría de Gestión Integral del Agua para ahondar sobre el exceso de fluoruro en el agua potable de la demarcación, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.