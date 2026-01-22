Avala IECM materiales para elección de COPACO y Consulta de Presupuesto Participativo

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó los modelos de los materiales electivos y consultivos para la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) y la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, que se celebrarán este año.

De acuerdo con la autoridad, los materiales aprobados forman parte del equipamiento de las Mesas Receptoras de Votación y Opinión (MRO), así como de los mecanismos previstos para la participación de quienes están en prisión preventiva, personas en estado de postración y cuidadoras primarias y, en su caso, de quienes participen mediante modalidad digital.

IECM alista materiales para votaciones comunitarias y consulta ciudadana ı Foto: IECM

El IECM afirmó que el objetivo de esto es garantizar certeza y accesibilidad a la población que participe en estos ejercicios democrático.

Cabe mencionar que materiales como la caja paquete, el cancel modular, la mampara especial, y las urnas, forman parte de los materiales que fueron recuperados y rehabilitados de procesos electorales y participación ciudadana de años previos.

Esto, precisó el órgano electoral, permite optimizar los recursos públicos para la Jornada Única 2026 sólo será necesario adquirir el dado marcador “26” para las credenciales y, en su caso, el líquido indeleble, reduciendo el impacto ambiental con altos estándares de calidad y funcionalidad.

Otros materiales aprobados por el IECM son el crayón de cera triangular, la marcadora de credencial con dado marcador “26”, que identifica a la ciudadanía participante; los sellos “Votó” y “X”, de diseño ergonómico; la lupa tipo Fresnel, para apoyo a personas con debilidad visual y la cinta de seguridad para el sellado de urnas y paquetes.

