SSC garantiza bienestar de 371 canes rescatados

El secretario Pablo Vázquez (izq.) y la Jefa de Gobierno (2.a de der. a izq.), ayer.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que los 371 animales de compañía rescatados del Refugio Franciscano durante la primera semana de enero reciben atención integral con alimentación adecuada, ambiente seguro y atención médica especializada, luego de que fueran encontrados con problemas de malnutrición y diversas enfermedades crónicas.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, dijo que “la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) ha sido respetuosa y puntual en el cumplimiento de los derechos de los 371 seres sintientes rescatados”.

El Dato: La brigada recordó que los animales son seres vivos que requieren cuidados, tiempo y atención responsable, por lo que llamó a cuidarlos, respetarlos y no maltratarlos.

Durante un recorrido conjunto con la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, por las instalaciones de la BVA, ubicadas en la alcaldía Xochimilco, el funcionario presentó un informe detallado sobre las condiciones generales de salud en las que se encuentran los animales recuperados.

Informó que, para el cuidado de los animales, la BVA cuenta con un equipo de 73 personas dedicadas exclusivamente a su atención, integrado por 10 médicos veterinarios zootecnistas, oficiales especializados en manejo y cuidado de animales, 40 oficiales de apoyo de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, y 20 de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana.

“Del 7 de enero a la fecha, la SSC ha garantizado el confort físico, mental y fisiológico de los animalitos de compañía”, refirió, al agregar que se les ha provisto de los elementos necesarios para que se desarrollen sanamente y se les ha nutrido según las indicaciones de los veterinarios.

Espacios donde son resguardados los lomitos en instalaciones de la BVA. ı Foto: Especial

60 personas cuidadoras de los perros son parte de la SSC

En el recorrido se detalló que los “lomitos pasean al menos dos veces al día, comen dos veces al día y, dependiendo de su talla y condición de salud, lo hacen hasta tanto lo sugiera el médico veterinario”.

Los 371 perros están clasificados en módulos según su temperamento, tamaño y condición de salud. Al momento de su rescate, presentaban malnutrición, enfermedades articulares crónico degenerativas, periodontales y dermatológicas, entre otros padecimientos que reflejaban las condiciones inadecuadas en las que se encontraban.

LaJefa de Gobierno informó que comenzará el movimiento progresivo de los perros rescatados del Refugio Franciscano, actualmente albergados en la Utopía de Gustavo A. Madero, hacia las instalaciones de la BVA, donde ya se encuentran otros ejemplares rescatados.

Espacios donde son resguardados los lomitos en instalaciones de la BVA. ı Foto: Especial

Durante la gira realizada por las instalaciones de la Brigada, la mandataria capitalina destacó que las condiciones están dadas para ejecutar el traslado de forma escalonada, aunque no precisó cuántos animales serían movilizados en esta primera etapa.

Brugada Molina detalló que “actualmente en las instalaciones de la BVA hay 900 espacios” disponibles para atender a los animales. Hasta el momento, este sitio alberga 371 perros del operativo de rescate.