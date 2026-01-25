Clara Brugada encabeza desfile del Cuerpo de Bomberos; reafirma compromiso de fortalecer institución

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabeza el desfile por el 170 aniversario de los vulcanos en el Zócalo.

Destacó que el compromiso de su gobierno es claro: dotarlos del equipamiento adecuado y facilitar el cumplimiento de sus metas. En 2025, mil 800 bomberas y bomberos capitalinos atendieron más de 4 mil 500 incendios y realizaron más de 19 mil servicios de atención. El Congreso de la Ciudad de México instaura el día 25 de enero de cada año como Día del Bombero y la Bombera en la capital.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, reconoció al Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México durante el desfile por los 170 años de historia, y al celebrarse, por primera ocasión, el Día del Bombero y la Bombera en la capital. Destacó la inversión de 108 millones de pesos en 2025 para robustecer a la institución, y reafirmó su disposición para continuar el fortalecimiento con mayores recursos.

“Estamos aquí para rendir homenaje al Heroico Cuerpo de Bomberos. Un fuerte aplauso al trabajo y al compromiso, a la defensa de la vida que hace todos los días este gran equipo (...), la Ciudad de México está muy orgullosa de este gran equipo. Celebrar un año más desde su nacimiento y un día ya reconocido legalmente nos entusiasma", expresó la mandataria capitalina al asegurar que el acto, además, permite visibilizar a las integrantes vulcanos que comúnmente sólo se ven en los momentos de acción.

Durante el evento, realizado en la Plaza de la Constitución, la mandataria capitalina resaltó que las bomberas y bomberos encarnan la primera respuesta ante las emergencias, el rescate a las personas lesionadas y también la extinción de incendios. Precisó que, bajo los principios de honor, valor, lealtad, servicio y sacrificio, los bomberos velan, desde su creación, por la seguridad y la protección de los habitantes de esta ciudad.

Acompañada por miembros de su Gabinete, Brugada Molina destacó que, en 2025, mil 800 bomberas y bomberos atendieron más de 4 mil 500 incendios y realizaron más de 19 mil servicios de atención a la ciudadanía, lo que significa que cada día brindan alrededor de 180 acciones de rescate en beneficio de las y los capitalinos.

Brugada Molina reconoció la participación de las mujeres en el Heroico Cuerpo de Bomberos, al celebrar la creación de la segunda generación de mujeres líderes de células operativas: “Hoy las niñas de esta ciudad que sueñan con ser bomberas ya tienen oportunidades porque es una realidad”.

Vehículos de rescate y elementos de la Secretaría de Marina participan en la conmemoración histórica en la capital. ı Foto: Gobierno CDMX

Al recordar los 170 años de historia del equipo vulcano, la titular del Ejecutivo local destacó que fue en 1856 cuando Ignacio Comonfort creó el Heroico Cuerpo de Bomberos en la Ciudad de México, lo que convirtió a la capital del país en la primera entidad en instituir a esta gran institución.

“Hoy recordamos que hace 170 años se crea un gran cuerpo de personas que tienen como característica fundamental servir a nuestro pueblo en los momentos de emergencia y que están capacitados para ello", refirió Brugada Molina al reconocer la labor de quienes, además, velan sin descanso por la seguridad y la protección de las y los habitantes de la ciudad.

La Jefa de Gobierno reiteró el compromiso de gobierno para continuar el fortalecimiento de esta institución con mayor equipamiento y facilidades para el cumplimiento de metas de adiestramiento y entrenamiento, al tiempo que enfatizó que en 2025 su administración invirtió más de 108 millones de pesos en equipamiento.

“La Ciudad de México les debe mucho a los bomberos y el compromiso de mi gobierno es claro: dotarlos del equipamiento adecuado y facilitar el cumplimiento de sus metas de adiestramiento y entrenamiento”, afirmó al destacar que en 2026 aumentarán los recursos destinados a robustecer a dicha institución.

Brugada Molina reconoce la labor de las mujeres líderes de células operativas en la prevención de incendios. ı Foto: Gobierno CDMX

Al resaltar que los Bomberos de la Ciudad de México es una institución solidaria, señaló que además cuenta con un equipo de profesionales especializados en la verificación de las instalaciones domésticas de gas, mismo que realiza mil 300 tareas de este tipo al año con el objetivo de prevenir accidentes y enseñar a la población el manejo de instalaciones para evitar incendios.

“Nuestros bomberos llevan la solidaridad más allá de nuestras fronteras. Participaron en el combate de incendios forestales como los ocurridos en Estados Unidos el año pasado, y en Canadá, en 2021, y eso también es hacer historia. Por todo ello, hoy rendimos homenaje a los bomberos y a las bomberas”, subrayó.

Al tomar la palabra, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso capitalino, Xóchitl Bravo Espinosa, celebró el reconocimiento al Honorable Cuerpo de Bomberos de la capital con la declaración del día 25 enero de cada año, como Día del Bombero y la Bombera en la Ciudad de México, por ser de las instituciones que primero responden ante una emergencia.

“Me siento muy contenta de haber aprobado en el Congreso de la Ciudad de México esta iniciativa. Pero no solamente eso, quiero agradecer inmensamente el trabajo que hacen todos los días. Yo cuando tomé la tribuna para dar el posicionamiento de esta iniciativa, les decía que hay hombres y mujeres, pero que también son madres, padres; son hijas, son hijos, y que todos los días salen a arriesgar su vida”, expresó.

Integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos marchan tras la instauración oficial de su día cada 25 de enero. ı Foto: Gobierno CDMX

El director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, destacó que, con humildad y dignidad, las bomberas y los bomberos brindan apoyo incondicional a quien lo necesita desde su origen en 1856, institución creada durante el mandato del presidente Ignacio Comonfort.

Señaló que, gracias a la formación que actualmente reciben en las mejores universidades del país, el cuerpo de bomberos se mantiene a la vanguardia en la atención de emergencias, al integrar la experiencia operativa con conocimiento, ciencia y tecnología.

En el desfile conmemorativo por el 170 aniversario del Heroico Cuerpo de Bomberos participaron 600 bomberos, de ellos 350 son mujeres, así como vehículos de rescate, ambulancias, camiones cisterna, y se invitó a corporaciones de municipios de la zona conurbada del Valle de México como Tlaxcala, Valle de Chalco, Naucalpan de Juárez, además de elementos de la Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y de la Guardia Nacional.

