¿Cuáles son los costos de las multas de tránsito CDMX 2026?

Para este 2026 se tendrá un incremento en las multas de tránsito, por lo que ahora las faltas que tengan tanto los automovilistas como las personas que conducen motocicleta podrían significar un mayor gasto.

En 2026 hubo un incremento en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), pues esta pasó de 112.14 pesos a 117.30 pesos, por lo que ahora las multas de tránsito tendrán un incremento en sus costos.

Además de este incremento, también se deben tomas en cuenta las adiciones que se hicieron en 2025 al reglamento de tránsito, que son las aplicadas a vehículos que transportan sustancias tóxicas o peligrosas.

Multa de tránsito ı Foto: Especial

Costos de multas 2026 en CDMX

Estos son algunos de los costos que tendrán las multas de tránsito de la Ciudad de México en 2026 por el aumento de la UMA:

Invasión de carriles confinados, ya sea Metrobús, Trolebús o Ciclovía: 40 a 60 UMAS que equivalen a 4 mil 692 pesos y hasta 7 mil 38 pesos con posible envío del vehículo al corralón.

Uso o portación de sistema anti radares: 40 a 50 UMAS que equivalen a 4 mil 692 pesos hasta 5 mil 865 pesos

No tener píloza de seguro vigente: 20 a 40 UMAS que equivalen a 2 mil 364 pesos y hasta 4 mil 692 pesos.

Conducir sin contar con licencia, tarjeta de circulación, placas u holograma de verificación: 20 a 30 UMAS que equivalen a 2 mil 364 pesos y hasta 3 mil 519 pesos

Exceder límites de velocidad: 10 a 20 UMAS que equivalen a mil 173 pesos y hasta 2 mil 346 pesos, con posible pérdida de seis puntos en la licencia de conducir.

No usar cinturón de seguridad, direccionales o no ceder el paso a peatones o escolares: 5 a 10 UMAS que equivalen a 586 pesos y hasta mil 173 pesos.

No utilizar casco en caso de conducir o transportarse en motocicleta: 10 a 20 UMAS UMAS que equivalen a mil 173 pesos y hasta 2 mil 346 pesos.

Insultar o golpear a un oficial de tránsito: 20 y 30 UMAS que equivales a 2 mil 344 pesos y hasta 3 mil 519 pesos.

Circular en sentido contrario: 10 a 20 UMAS que equivalen a mil 173 pesos y hasta 2 mil 346 pesos.

Insalar luces neón y/o portaplacas que no dejen visible la placa: 10 a 20 UMAS que equivalen a mil 173 pesos y hasta 2 mil 346 pesos.

Estacionarse en lugares prohibidos: 10 a 20 UMAS que equivalen a mil 173 pesos y hasta 2 mil 346 pesos.

Invadir cruces peatonales al estacionar un vehículo: 20 a 3 UMAS que equivale a 2 mil 346 pesos y hasta 3 mil 519 pesos.

