Caen 3 adolescentes tras asesinato de 2 hombres

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a tres adolescentes por presuntamente asesinar a balazos a dos personas y que, incluso, al intentar huir de los uniformados atacaron a éstos.

La dependencia informó que oficiales atendieron el reporte de dos personas agredidas en las calles Nogal y San Cosme, en la colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc. Ahí, paramédicos confirmaron que las personas de 47 y 62 años murieron por disparos de arma de fuego.

En acciones de análisis inmediatas, las autoridades observaron que los presuntos sicarios huyeron a bordo de una moto verde. El C2 hizo un cerco virtual y en campo, los policías los comenzaron a perseguir.

TE RECOMENDAMOS: Reconoce labor de tragafuegos Promete Brugada mayores apoyos para bomberos

8.7 homicidios diarios se registran en la ciudad, la mitad del promedio nacional

Los oficiales interceptaron a los sospechosos en el Callejón de Cano, a espaldas del Corralón de Fresno, en la colonia Atlampa, donde uno de los jóvenes disparó en contra de los uniformados mientras intentaba brincar una reja. Los policías repelieron la agresión y lesionaron al menor.

“Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas que llegaron al punto, atendieron al lesionado de 15 años de edad y lo trasladaron a un hospital, bajo custodia policial, debido a que tenía una herida de bala en el abdomen”, agregó la SSC.

Los elementos de seguridad detuvieron también a los dos supuestos cómplices del joven herido. Les aseguraron una motocicleta y el arma de fuego.

La dependencia aclaró que dos policías, quienes repelieron la agresión del menor, fueron presentados ante la autoridad ministerial para rendir su declaración; además, se inició una carpeta de investigación administrativa interna sobre este caso.