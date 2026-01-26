Promete Brugada mayores apoyos para bomberos

Clara Brugada al encabezar la conmemoración del 25 de enero junto con bomberos y bomberas, ayer.

AL ENCABEZAR la primera conmemoración del Día de la Bombera y el Bombero, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, reconoció la labor que los tragafuegos llevan a cabo y anunció que este año destinará más recursos al Heroico Cuerpo.

En su mensaje, la mandataria resaltó que el año pasado su administración invirtió 108 millones de pesos para este órgano autónomo, lo cual sirvió, entre otras cosas, para la adquisición de 31 unidades de emergencia y equipo táctico.

El Tip: En 1856, el presidente Ignacio Comonfort firmó el decreto para la creación del primer cuerpo de tragafuegos, el cual tuvo como nombre inicial Zapadores Bomberos.

“La ciudad les debe mucho a los bomberos y el compromiso de mi Gobierno ha sido claro: dotarlos del equipamiento adecuado y facilitar el cumplimiento de sus metas de adiestramiento y entrenamiento.

“En este año pasado, se invirtió más de 108 millones de pesos en equipamiento y nuestro compromiso es incrementarlo para este año, 2026”, mencionó.

Brugada Molina reconoció que mil 800 bomberas y bomberos capitalinos integran al Heroico Cuerpo, pues, aseguró, ellos son la primera respuesta ante una emergencia.

De acuerdo con la autoridad, este número de servidores atendieron el año pasado cuatro mil 500 casos de incendios, así como 19 mil servicios. Asimismo, la Jefa de Gobierno resaltó la profesionalización del personal, ya que, por ejemplo, hay quienes se especializan en la verificación de instalaciones domésticas de gas para evitar tragedias.

Mil 800 bomberas y bomberos laboran en la corporación local

“Pero aquí, los bomberos tienen un equipo y todos los días salen a ayudar a la población a prevenir, a enseñarles a la población cómo manejar las instalaciones de gas para evitar incendios. Cada año realizan mil 300 servicios, sólo para este tema”, dijo Brugada Molina.

Al respecto, el director general del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, refirió que ahora están a la vanguardia en la atención, el trabajo, la ciencia y la tecnología para atender a la población en cualquier emergencia.

El servidor agradeció que cada 25 de enero, se lleve a cabo la conmemoración del Día de la Bombera y el Bombero.