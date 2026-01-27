La Cuauhtémoc defiende contratos; Contraloría de CDMX abrirá expediente

Por las competencias simuladas por la alcaldía Cuauhtémoc, que encabeza Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México abrirá una investigación y Morena en el Congreso local solicitará se informe sobre el caso.

“Se abrirá un expediente por el caso y se está investigando”, refirió la dependencia capitalina a La Razón y subrayó que, por ahora, no puede dar detalles sobre las indagatorias en proceso.

Esto, luego de que este diario informara el lunes que entre marzo y abril de 2025 la administración de Rojo de la Vega Piccolo invitó a las empresas Carbonusa, S.A. de C.V., Desarrollo Urbano y Suministros Tecnova, S.A. de C.V., y Alianza Comercialización y Construcciones, S.A. de C.V., a competir entre sí para obtener contratos públicos en al menos tres ocasiones. Estas compañías pertenecen a Grupo Meor.

No obstante, las firmas están conectadas entre sí a través de apoderados, administradores y representantes legales, de acuerdo con los registros mercantiles analizados por esta casa editorial.

Así, la alcaldía Cuauhtémoc les entregó a estas empresas hermanas entre seis y 11 millones de pesos, para adquirir herramientas y materiales de construcción, así como para un evento del Día del Niño, pero la simulación de competencias es ilegal.

El artículo 71 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público dicta que las instituciones y gobiernos de todos los niveles no pueden recibir propuestas o dar contratos a empresas que comparten socios o representantes legales, cuando éstas coincidan en una licitación o una invitación restringida.

Además, el artículo 51, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas prohíbe signar contratos con licitantes que participen en un mismo procedimiento y se encuentren vinculados entre sí mediante socios.

En total, esta red empresarial de Grupo Meor consiguió más de 97 millones de pesos mediante competencias simuladas, licitaciones de uno o dos competidores y adjudicaciones directas durante 2025 por parte de la alcaldía Cuauhtémoc.

Con ello, Grupo Meor se ha convertido en el mayor contratista de la administración de Rojo de la Vega Piccolo, pues uno de cada tres pesos gastados en contratos públicos de la demarcación se dio a sus empresas.

Al respecto, la diputada local por Morena del distrito 12 de la Cuauhtémoc, Leonor Gómez Otegui, adelantó que propondrá un punto de acuerdo en el recinto legislativo para solicitar a la alcaldía Cuauhtémoc esclarecer el caso.

“Me parece importante que en algún momento del Gobierno de Rojo de la Vega haya cuentas claras. Está siendo una administración opaca, rayando en lo corrupto”, sostuvo en entrevista.

Asimismo, la morenista y la bancada guinda exhortarán que se transparente la información sobre los contratos a Grupo Meor y otros gastos de la demarcación que no han sido esclarecidos.

“En Cuauhtémoc hay mucha opacidad en el uso de recursos. Además, cuando ha venido a comparecer ante el Congreso, no corresponde lo que dice (Rojo de la Vega Piccolo) con la página de transparencia de la alcaldía”, mencionó.

El 21 de noviembre de 2025, la alcaldesa compareció ante el Congreso local y Gómez Otegui preguntó sobre el origen de los recursos para la instalación de Tótems metálicos en la Cuauhtémoc, así como para el programa “Bachéale”.

“La alcaldía no destinó presupuesto para los Tótems. Aquí está el convenio de colaboración de la empresa, ahorita se los comparto, y si no, se los subo a mis redes sociales”, respondió la alcaldesa, pero no lo hizo. “Se trata de una colaboración con la iniciativa privada y vecinas y vecinos”, se limitó a decir en un video de TikTok.

ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA repara un bache, en octubre. ı Foto: Especial

Réplica: De la alcaldía Cuauhtémoc

Las afirmaciones que sustenta el reportero Iván Ortiz en la nota publicada el lunes 26 de enero en su medio, La Razón de México, carecen de veracidad. Por lo que, en términos de lo establecido en el primer párrafo del artículo 6o de la Constitución Poítica de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Reglamentaria del Artículo 6º, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derecho de Réplica, solicito sean publicadas estas líneas y poder garantizar que sus lectores tengan la información, que desde la Alcaldía Cuauhtémoc enviamos.

PRIMERO: La premisa de ser contratos simulados como se frasea, no se actualiza, puesto que todos los contratos firmados cumplen la norma vigente, habiendo sido ejecutados en todos sus términos y condiciones de tiempo, forma y lugar. Son contratos que han derivado en acciones públicas que han llevado diversos beneficios a las vecinas y vecinos de la Alcaldía.

SEGUNDO: Todos los procedimientos administrativos realizados por esta Alcaldía son apegados las leyes y normas vigentes; en el particular, todos los proveedores están inscritos en el padrón de proveedores oficial de la Ciudad de México, “Tianguis Digital”.

Considerando como elementos de relevancia para su asignación:

- Calificación por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad a los proveedores de bienes y servicios ofertados.

- Contratos formalizados con otras dependencias de la administración pública de la Ciudad de México.

- Que no cuenten con registro de Aplicación de penas por incumplimiento contractual en esta Alcaldía y otras dependencias.

TERCERO: Todos los procedimientos administrativos son públicos en los que participa el Órgano Interno de Control presente en la Alcaldía Cuauhtémoc y a la Red de Contralorías Ciudadanas dependientes de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.

CUARTO: De acuerdo con las atribuciones normadas en la ley de adquisiciones para el Distrito Federal, su reglamento, así como la circular uno 2024 y demás normatividad aplicable, NO SE OTORGA ATRIBUCIÓN ALGUNA A LA ALCALDÍA PARA REALIZAR ACTOS DE INVESTIGACIÓN MÁS ALLÁ DE LO PUBLICADO EN LA PLATAFORMA “TIANGUIS DIGITAL”; por lo que los elementos para la asignación de contratos se ciñen al análisis de la documentación legal y administrativa presentada por los proveedores, además de su estatus en el padrón de proveedores que se genera en cumplimento al artículo 14 BIS de la Ley de Adquisiciones de la Ciudad de México. En los archivos que integran los procedimientos administrativos mencionados, no existe la correlación entre los participantes de las empresas, como lo aseveran en su nota.

QUINTO: El portal https://alcaldiacuauhtemoc.mx/inicio/transparencia/obligaciones-de-transparencia/ alojado en el dominio de la Alcaldía Cuauhtémoc, se encuentra en actualización. No obstante todos los contratos firmados son transparentes, públicos y a la vista de todos; siendo verificables en: https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio .

La mayor prioridad de la Alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, es la transparencia del ejercicio público, como lo ha demostrado desde el inicio de la actual gestión; y que esta administración pueda otorgar mejores condiciones de vida para las vecinas y los vecinos de la demarcación, porque los vecinos siempre tendrán el poder en sus manos.