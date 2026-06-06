Pablo Vázquez, titular de SSC, participa en la inauguración de la Glorieta Mundialista

En el marco de la fiebre mundialista y como parte de las acciones del Gobierno capitalino para impulsar un Mundial social, el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), licenciado Pablo Vázquez Camacho, acompañó a la jefa de Gobierno, licenciada Clara Brugada Molina, a la inauguración de la “Glorieta Mundialista”, ubicada al exterior de la estación Insurgentes del Sistema de Transporte Colectivo Metro y a escasos metros de la sede central de esta dependencia.

A partir de este día y durante la Copa del Mundo de Futbol, la Glorieta de los Insurgentes será uno de los 50 puntos mundialistas de “Juego Limpio”, que promueve el Gobierno de la capital, en donde se realizarán diversas actividades deportivas, culturales y recreativas para la ciudadanía en general, además de ser un espacio de orientación turística.

Durante su intervención, el secretario de la SSC reconoció el compromiso del Gobierno de la Ciudad de México por intervenir y adaptar sitios enfocados en las personas que tienen derecho a la recreación y al óptimo desarrollo, en lugares que garanticen experiencias de calidad.

“Todos tenemos la responsabilidad de garantizar que esta Glorieta, más allá de ser el paso de gente, se vuelva un espacio recuperado, un espacio con simbolismo, un espacio con significado y un espacio donde la gente pueda encontrar actividades, recreación, expresión, por supuesto, y donde se reconozcan, garanticen y promuevan los derechos de todas y todos”, afirmó Vázquez Camacho.

Cabe mencionar que entre las principales atracciones disponibles en la “Glorieta Mundialista” destaca la exhibición de tres obras monumentales, en cuya creación, diseño, elaboración, producción y montaje de prueba participaron 49 hombres internos del Reclusorio Preventivo Varonil Norte. Las obras fueron realizadas en los talleres de carpintería, herrería y pintura de dicho centro, a través de la marca “Hazme Valer”.

La cancha de futbol desmontable fue elaborada en solo 15 días por tres herreros, dos pintores y 11 ayudantes generales de dicho centro penitenciario. Mide 17 metros de largo por nueve de ancho y 1.22 metros de altura; fue fabricada con estructura PTR y MDF y está recubierta con pintura de esmalte color blanco.

Por otro lado, destaca una Pirámide Mundialista Prehispánica, creada por 13 herreros, 10 carpinteros y tres pintores, quienes construyeron una pieza de 7.40 metros de largo, 4.20 metros de ancho y 4.20 metros de altura, con elementos de PTR y MDF; además, como un toque especial, se realizaron dos lienzos pintados a mano con figuras prehispánicas y ajolotes, con la técnica al óleo, y cuenta con una figura del Dios Azteca Quetzalcóatl hecha con papel maché, pintura acrílica y acabado de laca.

Finalmente, con apoyo del Socio Industrial “Pelotinas”, se elaboró un Balón Inflable Monumental con un diseño completamente original que mide 4.80 metros de altura, 2.70 metros de diámetro en la base y 3.50 metros de diámetro en el cuerpo, el cual fue montado por siete artesanos penitenciarios con 32 piezas: 12 pentágonos y 20 hexágonos unidos para formar un círculo perfecto.

Actualmente, en las actividades de trabajo penitenciario participan 12 mil 790 internos e internas, quienes realizan acciones de servicios generales, mantenimiento y limpieza de espacios comunes, además de actividades de autoconsumo, como la producción diaria de pan y tortilla para el consumo al interior y su aprovechamiento, entre otras, a fin de promover la reinserción social de las personas privadas de la libertad.

Por su parte, durante la conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, resaltó que el próximo Mundial se realizará acompañado de acciones que beneficien a las personas, con los derechos humanos como eje central de una política social justa y libre.

“En unos días, con el silbatazo inicial, el mundo mirará de nuevo a la Ciudad de México. Crean quiénes somos. Una ciudad que protege por encima de todo a sus niñas, a sus niños, que no tolera violencia ni discriminación. Una ciudad que pone la dignidad humana en el centro y que está convencida que nadie está condenado para siempre por su peor error. La fiesta y los derechos humanos tienen que caminar juntos. Ninguna celebración está por encima de los derechos humanos. Otro mundial es posible. Uno abierto y participativo, que es el que estamos construyendo”.

Finalmente, Pablo Vázquez reafirmó que la Secretaría de Seguridad está lista para recibir al mundo y garantizar su bienestar, además del compromiso de la policía por servir, orientar y prevenir los delitos, a través de elementos de primer nivel.

“Jefa de Gobierno, estamos listos, no solo a nivel de seguridad, también a nivel de proximidad, a nivel de prevención para recibir esta justa deportiva y, si me permite, hacer un enorme y sentido reconocimiento a todas mis compañeras y compañeros de la Policía de la Ciudad de México. Estamos sin duda donde suceden las cosas y somos la institución que tiene el mandato de cuidar, de proteger y de construir la paz en esta ciudad. A todas y todos, gracias por todo el trabajo que realizan y gracias por ser la mejor Policía del país”.

▶ #Video | El secretario de Seguridad Ciudadana (@SSC_CDMX), Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC), acompañó a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM), a la inauguración de la “Glorieta Mundialista”, ubicada al exterior de la estación Insurgentes del Sistema de… pic.twitter.com/L6alnWqWct — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 7, 2026

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