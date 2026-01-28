Feria del Tamal 2026 en CDMX: fecha, horario y ubicación del evento por el Día de la Candelaria

El Día de la Candelaria es una de las fechas más esperadas del país y, como ya es tradición, este la Ciudad de México será la sede de la Feria del Tamal, un evento reúne lo mejor de la gastronomía nacional y de otros países de América Latina, ofreciendo una experiencia única para las y los asistentes en el corazón de la alcaldía Coyoacán.
La edición XXXII (32) de la Feria del Tamal se realizará en el Museo Nacional de Culturas Populares, que se ha consolidado como punto de encuentro para quienes encontraron el muñeco en la Rosca de Reyes y deben cumplir con la tradición de comprar o preparar tamales para el Día de la Candelaria, que se celebra cada 2 de febrero.
El recinto abrirá sus puertas con entrada libre y contará con la participación de más de 50 expositores, quienes ofrecerán una amplía variedad de tamales, así como bebidas típicas para acompañarlos.
¿Cuándo, dónde y a qué hora es la XXXII Feria del Tamal?
La XXXII Feria del Tamal se llevará a cabo del jueves 29 de enero al lunes 2 de febrero de 2026, con un horario de 11:00 a 19:00 horas en el Museo Nacional de Culturas Populares.
La cita para celebrar esta tradición mexicana es en la Avenida Hidalgo 289, Colonia Del Carmen, en Coyoacán.
De verde o dulce: ofrecerán todo tipo de tamales en la Feria del Tamal
Los asistentes podrán disfrutar de una diversidad de sabores de la Ciudad de México y de estados del país como:
- Chiapas
- Estado de México
- Guerrero
- Michoacán
- Oaxaca
- San Luis Potosí
- Veracruz
Además, la XXXII Feria del Tamal tendrá un toque internacional con la participación de países invitados: Colombia, El Salvador, Honduras, Panamá y Venezuela, que traerán sus propias interpretaciones de este icónico platillo a base de maíz.
Cada región aportará sus propias especialidades, desde los tradicionales tamales de salsa roja, verde, de mole y dulces, hasta de pato y de cerdo acompañados con diferentes salsas y cremas.
La oferta no se limita a los tamales, ya que también habrá bebidas tradicionales para acompañarlos, como champurrado, chilate, pozol, arroz con leche y aguas naturales de sabor, como maracuyá o limón con chía.
Para complementar la experiencia gastronómica, la XXXII Feria del Tamal contará con un programa cultural que incluye presentaciones musicales de artistas como Edílsar, Edgar Jiménez y Ari Salgado, además de agrupaciones como el Trío Regional del Valle y el Conjunto Ciriguaya.
