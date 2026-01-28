Gasta Iztapalapa millones en parque y luego lo abandona

Dos mujeres durante su visita al Parque Cuitláhuac Norte, el 20 de enero.

“Da miedo entrar”, afirmó Lucía Ronaldo sobre el Parque Cuitláhuac Norte, pues el sitio no sólo tiene basura por doquier o quioscos tomados por personas en situación de calle, también hay cadáveres de animales y una gran cantidad de ropa interior de mujer regada en el pasto y los caminos.

Vecinos de la alcaldía Iztapalapa, que gobierna la morenista Aleida Alavez Ruiz, aseguraron a La Razón que el lugar lleva más de 20 años en abandono por parte de la demarcación.

El dato: El terreno en el que está localizado el Parque Cuitláhuac alguna vez fue basurero y su construcción fue con materiales reciclados, pero ahora los desechos regresaron.

“No hay nadie. De hecho, hasta da miedo entrar, porque no hay nadie y está como abandonado. Hay poquita gente que viene a correr… A lo mejor si estuviera más limpio, entraría más gente, niños que ahora no vienen”, comentó Lucía Ronaldo, vecina de la colonia Renovación.

El Parque Cuitláhuac Sur, que está al cruzar el Eje 6 y es administrado por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), desde su reinauguración en 2023, también presenta deterioro; sin embargo, este diario constató que los problemas en el área Norte son mayores.

El 5 de junio de 2024, el Parque Cuitlá-huac Norte fue declarado Área de Valor Ambiental de la ciudad, con la categoría de Bosque Urbano, pero pese a esta designación, el sitio permanece en abandono.

De acuerdo con contratos públicos en la Plataforma Nacional de Transparencia, la alcaldía Iztapalapa, en conjunto con la Secretaría de Obras y Servicios, invirtió 235 millones 629 mil 993 pesos en el Parque Cuitláhuac Norte entre 2018 y 2022.

En el sitio web no hay otros contratos relativos al mantenimiento ni a ninguna otra actividad en este espacio entre 2023 y lo que va de 2026, pese a que la administración de Alavez Ruiz mandó pintar la zona más cercana a la entrada oficial con la leyenda “Iztapalapa, orgullo de la transformación 2024-2027”; ésa área es, además, la única que se encuentra en buen estado.

La alcaldía Iztapalapa informó a este diario que colocó tres pozos de absorción y que, en conjunto con privados, reforestó la zona más cercana a la entrada con mil árboles y plantas endémicas, pero el resto del parque permanece sin atención.

Recorrer el parque es una aventura solitaria que puede iniciar en la puerta principal o en alguna de las rejas que personas han cortado o doblado para ingresar sin ser registrados por la oficial de policía, lo que hace sentir inseguros a los visitantes.

Este diario pasó cinco horas en el lugar y en ese tiempo observó a 17 personas, de las cuales 15 eran hombres y dos mujeres.

Fuera del área decorada por Alavez Ruiz, 92 por ciento restante del lugar está caracterizado por los caminos de asfalto que están cubiertos por pasto alto y seco; las bancas de cemento a los costados se encuentran completamente despintadas y, en los peores casos, derrumbadas y cubiertas completamente por vegetación.

El perímetro interno del Parque Cuitláhuac Norte tiene residuos de todos tipos, desde comida podrida, envases de cerveza y pañales hasta sillas. Además, en el camino hay trozos de piel con pelaje, patas arrancadas y cráneos de gatos o perros.

Sobre los mismos andadores también hay ropa interior femenida llena de tierra; aunque cerca del parque se instalan dos tianguis grandes, estas prendas están en el extremo más alejado de donde se colocan los vendedores; además, se observan desgastadas, jaladas y hechas jirones.

Aunque no es clara la razón por la que en el parque hay brasieres y pantaletas, algunas visitantes temen acudir durante las tardes y noches por el miedo a robos, así como a posibles agresiones sexuales o incluso feminicidios.

“Yo no voy. Sí, vivo enfrentito, pero no no me siento segura allá, entonces para qué, no sea que me quiera hacer algo un loco o que me mate, una no sabe cómo es la gente”, comentó Montserrat Olvera, de 27 años, quien vive en la zona.

El miedo de la joven está sustentado en las cifras, ya que Iztapalapa es la alcaldía con más delitos de violación simple y equiparada en la Ciudad de México, pues ocupó el puesto número uno entre 2018 y 2022 cuando registró un promedio de 325 casos al año. Lo mismo sucedió de 2024 a 2025, años en los que la cifra promedio aumentó a 385 hechos anuales.

En el Parque Cuitláhuac Norte también hay quioscos cuyas cerraduras fueron forzadas por personas en situación de calle que hicieron de ellos su hogar, para corroborarlo basta con asomarse por las puertas entreabiertas o pegarse a la puerta para escuchar movimientos.

Además de la contaminación por los residuos, el Parque Cuitláhuac Norte está marcado por el intenso olor a excremento y residuos de alcantarilla que arrastra el viento del predio donde la Secretaría de Gestión Integral del Agua realiza la transferencia de azolve con vactors.

“Sí huele feo. Pero como que uno se acostumbra y sigo corriendo para sumar mis kilómetros”, dijo Diego Álvaro, vecino de la colonia Ejército de Agua Prieta.