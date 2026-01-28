Marina apoya cateos en Azcapotzalco y Venustiano Carranza; hay un detenido

Inicio del operativo en la alcaldía Azcapotzalco el pasado 22 de enero

La Secretaría de Marina brindó apoyo en dos diligencias de cateo realizadas en las alcaldías Azcapotzalco y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, como parte de operativos interinstitucionales contra delitos de alto impacto, principalmente el robo de vehículos.

En el primer operativo, efectuado en un domicilio de la colonia Liberación, en Azcapotzalco, personal naval proporcionó seguridad perimetral a agentes de la Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de Robo de Vehículos y Transporte, elementos de la SSC, integrantes del Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI), así como ministerios públicos y peritos criminalistas.

Como resultado se logró la detención de un hombre identificado como Aurelio “N”, de 52 años, y el aseguramiento de diversos indicios, entre ellos un permiso de circulación del estado de Guerrero para una motocicleta, dos placas del Estado de México y un monoblock con número de identificación grabado.

Inicio de #OperativoDeSeguridad en Azcapotzalco 🚓⚓️



En coordinación con la Secretaría de Marina y la Policía Auxiliar, se dio inicio a un operativo en los sectores de mayor incidencia, con el objetivo de reforzar la vigilancia y la presencia institucional en el territorio.… pic.twitter.com/x1pb6lXqjF — Alcaldía Azcapotzalco (@AzcapotzalcoMx) January 22, 2026

La segunda diligencia se realizó en un inmueble ubicado en la colonia Damián Carmona, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde la Marina también resguardó el perímetro mientras autoridades capitalinas cumplimentaban la orden judicial. En el lugar se aseguraron placas de circulación y números de identificación vehicular, cuadros y series de motocicletas, un vehículo tipo Polaris RZR, motocicletas de las marcas KTM, KTM Duke e Italika, así como una motoneta Greaser.

Además, dentro del inmueble fueron localizados y asegurados dos vehículos utilizados como taxi, un Chevrolet Aveo y un Nissan Versa.

La Secretaría de Marina informó que continuará colaborando con autoridades civiles de los tres niveles de gobierno para fortalecer la seguridad pública y combatir los delitos que afectan el patrimonio de los ciudadanos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT