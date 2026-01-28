UNAM reporta caso sospechoso de sarampión en la Facultad de Medicina

Manifestantes toman instalaciones de la Facultad de Medicina; exigen diálogo con la directora

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó este miércoles sobre la identificación de un caso sospechoso de sarampión dentro de su comunidad académica, lo que ha encendido las alertas sanitarias en la máxima casa de estudios del país.

De acuerdo con un comunicado oficial difundido por la Facultad, el posible contagio fue detectado en el grupo 2216, y actualmente se encuentra en espera de los resultados de laboratorio para confirmar o descartar la presencia del virus.

Caso sospechoso de sarampión en la UNAM enciende alertas sanitarias ı Foto: FACMED

El Departamento de Salud Pública de la Facultad dará seguimiento puntual al caso, y se han activado los protocolos de vigilancia epidemiológica establecidos en los lineamientos vigentes para enfermedades de alta contagiosidad como el sarampión.

Como parte de las acciones preventivas, personal sanitario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) acudió a las instalaciones para reforzar las medidas de orientación y vigilancia entre estudiantes, docentes y trabajadores.

La Facultad recordó que, desde el inicio del brote nacional de sarampión y durante todo 2025, ha llevado a cabo campañas de vacunación dirigidas a su comunidad como parte de sus estrategias permanentes de protección de la salud.

Ante este posible contagio, las autoridades universitarias recomendaron:

Vigilar síntomas compatibles con sarampión, como fiebre alta, salpullido (exantema), conjuntivitis y tos .

Mantener ventiladas las áreas de trabajo y aulas.

Reportar de inmediato cualquier sospecha de contagio a la Coordinación de Servicios a la Comunidad de la Facultad.

La institución señaló que continuará informando sobre la evolución del caso y las acciones sanitarias implementadas, con el objetivo de proteger la salud colectiva y reducir los riesgos de transmisión dentro de la comunidad universitaria.

El brote de sarampión que vive México representa uno de los mayores desafíos de salud pública de los últimos años. Desde febrero de 2025, cuando se registró el primer caso importado en Chihuahua, la enfermedad ha mantenido una transmisión activa y sostenida en todo el territorio nacional, afectando a las 32 entidades federativas.

De acuerdo con los datos más recientes del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática, hasta mediados de enero de 2026 se han confirmado más de 7 mil 100 casos de sarampión en México, con 24 defunciones atribuibles a esta causa. La mayor parte de los contagios se concentra en estados como Chihuahua, Jalisco, Chiapas, Michoacán y Guerrero.

Los grupos más afectados son los menores de edad, especialmente los niños de 1 a 4 años, seguidos por los de 5 a 9 años, lo que refleja la alta vulnerabilidad de la población infantil frente a esta enfermedad altamente contagiosa.

La Secretaría de Salud ha vinculado el incremento de casos a un resurgimiento regional de la enfermedad en el continente, en un contexto donde la cobertura de vacunación no ha alcanzado niveles óptimos para impedir la propagación del virus.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL