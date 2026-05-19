Campaña de beneficios fiscales 2026 favorece a 3.2 millones de contribuyentes: SAF.

Por instrucciones de la Jefa de Gobierno, Clara Marina Brugada Molina, la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), encabezada por el titular Juan Pablo de Botton Falcón, impulsa la campaña de beneficios fiscales 2026, con el propósito de contribuir a la economía de las y los capitalinos, así como promover la cultura contributiva mediante del Programa de Regularización con Beneficios Fiscales. Se refrenda el compromiso de la SAF de impulsar finanzas públicas sanas, sustentables y sostenibles para la Ciudad.

Al 15 de mayo de 2026, se registraron 3.2 millones de capitalinos favorecidos con la campaña de beneficios fiscales. En su interior, se destacaron un millón 569 mil 295 beneficiarios por los descuentos de inicio de año del Predial (8% y 5% por pago anual anticipado en enero y febrero, así como grupos vulnerables) y un millón 287 mil 732 beneficiarios por el subsidio a la tenencia vehicular. Alrededor del 90% de las empresas contribuyentes del Impuesto sobre Nóminas recibieron beneficios fiscales.

Al 15 de mayo, en 2026 se han expedido 343 mil 43 licencias permanentes, lo que implica un acumulado de 1 millón 963 mil 907 licencias permanentes emitidas del nuevo programa de Licencia Permanente de la Ciudad de México. Se destaca que el 26% de las licencias permanentes se han emitido en formato digital.

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Con cifras preliminares, al 15 de mayo, el Programa de Regularización con Beneficios Fiscales 2026 registró 150 mil 865 capitalinas y capitalinos beneficiados, con un monto recaudado de 680 millones 409 mil 492 pesos. En su interior, se destaca lo siguiente:

Resultados del Programa de Regularización con Beneficios Fiscales 2026 al 15 de mayo. ı Foto: Especial.

Se reitera la extensión del Programa de Regularización con Beneficios Fiscales 2026 a junio, que incluye el beneficio del 100% sobre la Tenencia Vehicular para vehículos que no excedan un valor de 638 mil pesos con IVA incluido; así como regularización por concepto de Predial, Agua y Multas de Tránsito.

Las oficinas de la Tesorería permanecen abiertas al público todos los días del año, incluyendo días festivos, de 9:00 a 21:00 horas. Los beneficios pueden tramitarse en cualquier Administración Tributaria o Administración Auxiliar, así como a través de medios electrónicos.

Los pagos pueden efectuarse en más de 8 mil 800 puntos de recaudación, entre los que se encuentran el Portal de la SAF, la APP Tesorería CDMX, los Kioscos de la Tesorería, sucursales y portales bancarios, tiendas de conveniencia y autoservicio.

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JVR