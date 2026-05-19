ICAT admite retraso en actualización de certificaciones para motociclistas

María Esmeralda Martínez, Directora de Alianzas Estratégicas del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT), confirmó que las certificaciones que se realizan a motociclistas en la Ciudad de México debieron actualizarse hace 2 años, ya que lo adecuado es que cada estándar se renueve constantemente.

“Cada estándar de competencia que se hace tiene una duración de entre 3 y 5 años y eso ya es mucho. El actual empezó en 2021. Si tú ves estándares que tienen años que no se han actualizado, pues ahí está el desfase. Se tiene que actualizar. ¿Quién no ha hecho esa actualización? ¿Por qué está desfasado? Diferentes instancias, dependiendo del estándar que hables”, expuso la funcionaria.

A pesar del desfase, esto no implicaría directamente un impacto en la cifra de mortalidad para motociclistas capitalinos, ya que para la Directora de Alianzas Estratégicas, el problema pondera otras variables como la cultura vial o hasta las condiciones de las calles.

UN HOMBRE conduce una moto eléctrica, sin casco y al teléfono, el 5 de mayo ı Foto: David Patricio›La Razón

Actualmente, el Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT) confirmó que durante el último año, logró certificar a 2 mil 683 motociclistas dentro de la Ciudad de México, de los cuales 2 mil 414 fueron hombres (el 90 por ciento).

Referente a las actualizaciones para eliminar los desfases en las certificaciones para motociclistas, Alberto Ignacio Carrillo, Presidente de Motociclistas Unidos de la CDMX, dijo a La Razón que el 70 por ciento de los accidentes que ocurren en la capital del país son por caídas y ese es un foco de atención.

“La mayor parte de accidentes se deben a eso, ¿no? A una falta de pericia del saber arrancar y saber ver, pero también frenar. En general, saber conducir la motocicleta. ¿Y de dónde vienen los muertos? De 14 a 26 años. Es la edad de las estadísticas”, expuso el motociclista.

Datos de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), consultados mediante sus informes públicos trimestrales, revelaron que de 2019 a 2025 hubo un total de 1 mil 218 motociclistas fallecidos en la Ciudad de México.

De ese monto, la SEMOVI detalla que el 17.08 por ciento de muertes corresponden a 2025, periodo en el cual se registraron 208 motociclistas fallecidos en toda la capital del país.

Asimismo, Alberto Carrillo expuso que, a partir de cálculos hechos por su asociación, un 50 por ciento de accidentes ocurren en dos horarios con alta presencia vehicular: de 6 a 10 de la mañana y alrededor de las 6 de la tarde.

Próximamente, el ICAT espera que los conductores de Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) y los Vehículos Eléctricos Personales (VEP) sean contemplados para realizar una certificación que les permita transitar por la Ciudad de México.

Así lo afirmó Javier Orduña Suárez, Director de la Unidad de Capacitación para Motociclistas en la alcaldía Gustavo A. Madero, misma que también se encuentra adscrita al ICAT.

“Estamos preparándonos para trabajar en esa parte. Es una nueva disposición que se va a presentar y obviamente tenemos que estar al a la altura de las circunstancias. Se está trabajando de la mano con la Secretaría de Movilidad para ver los lineamientos. Ya tenemos tres tres pistas donde podemos hacer esas prácticas y atender a la comunidad”, concluyó.

Conviene precisar que, según Norma Edith Salazar Martínez, Directora de Administración y Finanzas, la dependencia recauda anualmente entre 1 millón 500 mil pesos y 1 millón 800 mil pesos por concepto de certificaciones para motociclistas (el costo por persona es de 460 pesos).

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MSL