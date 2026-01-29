Defiende Rojo contratos a empresas con las que se simularon concursos

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, defendió las contrataciones bajo simulación de competencia que hizo su administración en 2025 de firmas de Grupo Meor por hasta 11 millones de pesos, como reveló La Razón.

En conferencia de prensa, la edil calificó como fake news, “mentiras”, “falsedades publicadas”, la información que revela las contrataciones irregulares bajo su administración.

El Dato: La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó el martes que la Contraloría abrió una investigación por los contratos otorgados por la alcaldía Cuauhtémoc.

“El medio dice que los representantes legales de empresas como Carbonusa, Tecnova y Alianza son los mismos. ¿Y qué creen? Si fuera así, eso violaría la ley de adquisiciones públicas. Así que el dato es falso, son mentiras.

“Las tres empresas que mencionan, que sí trabajaron con nosotros, aquí las tengo y las pueden consultar en el sitio de transparencia de la Ciudad de México, son tres. Da la suma de 10 millones 746 mil 486. Esas tres empresas sí trabajan con nosotros. ¿De dónde salen los otros 92 millones de pesos? No lo sé”, refirió la edil de PAN, PRI y PRD.

La información revelada por este diario el pasado lunes, recabada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), indica que, entre marzo y abril del año pasado, la administración de Rojo de la Vega, lanzó tres invitaciones restringidas, para la adquisición de cemento, la obtención de herramientas y la realización de un evento para el Día del Niño. Los primeros dos los ganó Alianza y el otro Tecnova.

En estos procedimientos, la alcaldía Cuauhtémoc invitó a las empresas Carbonusa, S.A. de C.V., Desarrollo Urbano y Suministros Tecnova, S.A. de C.V., y Alianza Comercialización y Construcciones, S.A. de C.V., las cuales compitieron entre sí para obtener dichos contratos públicos.

10 Empresas más de Grupo Meor comparten a socios de las firmas contratadas

Se informó además que las tres compañías están conectadas entre sí a través de apoderados, administradores y/o representantes legales, de acuerdo con documentos mercantiles del Registro Público de Comercio. Y que forman parte del grupo empresarial llamado Meor.

Los documentos de la PNT muestran que quienes signaron los contratos bajo competencias simuladas con la alcaldía Cuauhtémoc fueron Gerardo Castañeda Zuluaga y Alberto Saltillo Martínez, apoderados legales de Alianza Comercialización y Construcciones, S.A. de C.V. y Desarrollo Urbano y Suministros Tecnova, S.A. de C.V., respectivamente.

Castañeda Zuluaga es, a la vez, apoderado legal de otra empresa de Grupo Meor: Terrenos Estratégicos, S.A. de C.V., y Saltillo Martínez, representante. De esta firma es socio el empresario inmobiliario Javier Camarena Camarena, quien es presidente del consejo de administración de la empresa Carbonusa, S.A. de C.V., la tercera firma con la que compitieron Alianza y Tecnova en el concurso de la Cuauhtémoc.

Dos apoderados legales de Tecnova, Raymundo Guzmán Corroviñas y Jimena Estela Arribas Villegas, también aparecen como apoderados legales en los registros mercantiles de Carbonusa, Alianza y Terrenos. En tanto, Rudy Aarón Abad Madrigal es apoderado legal de Alianza y presidente suplente del consejo de administración de Carbonusa.

16 Contratos dio en 2025 la alcaldía Cuauhtémoc a firmas de Grupo Meor

Cuando dos o más empresas de un mismo grupo compiten en una licitación o invitación restringida, se conoce como simulación de competencias, y es una práctica de contratación irregular, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Todos estos representantes legales y administrativos de estas personas aparecen en más registros mercantiles de al menos 10 empresas del Grupo Meor, originario de Jalisco. Este grupo abarca negocios del ramo inmobiliario, petrolero, minero y hasta en el negocio de rentas tipo Airbnb.

En la publicación del lunes, también se dio cuenta que las tres empresas de Grupo Meor recibieron más contratos en 2025. En total fueron 97 millones de pesos en contratos públicos.

En conferencia, Rojo de la Vega Piccolo negó que su Gobierno tuviera contratos con el Grupo Meor, mas no con compañías que integran éste. La funcionaria insistió en que este diario aseguró que había un contrato con Miksatuksa, S.A.P.I. de C.V., mejor conocida como Uliv, lo cual no fue así. La nota precisa que esta firma forma parte de las empresas que engloba Grupo Meor.

“La alcaldía Cuauhtémoc no tiene ningún contrato firmado por ese grupo, además señala que existen contratos con una empresa que es dueña de casi 150 Airbnb, llamado Uliv. La Cuauhtémoc no tiene contrato con ninguna empresa llamada Uliv”, sostuvo.

Tras la publicación de los contratos otorgados a empresas de Grupo Meor por más de 97 millones de pesos, así como por una “campaña de mentiras y montajes”, Rojo de la Vega Piccolo lanzó su sitio web Operación Verdad, para, presuntamente, desmentir acusaciones en su contra.

En el sitio, la alcaldía rechaza la conexión entre sus contratistas y justifica que fueron validadas por la Secretaría de Administración y Finanzas capitalina como idóneas, legales y aptas para ser proveedores de Gobierno.

“La alcaldía se ciñe a esta validación oficial y no tiene atribuciones para investigar más allá de lo validado por la plataforma central”, dice la nota de Operación Verdad.

Sin embargo, el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones obliga a la demarcación, a través del comité responsable de la contratación, a coadyuvar al cumplimiento de esta ley, incluyendo que se garantice que no haya simulación de competencias.

A su vez, el artículo 40 de la misma normativa dicta que las empresas participantes en una licitación deben entregar una declaración, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en simulación de competencia frente a otros competidores. Cosa que estaría en manos de la alcaldía verificar.

La alcaldesa refirió que este miércoles volverá a ser habilitado el sitio web de los contratos públicos de la demarcación, cuya caída coincidió con el acercamiento de este diario para conocer las licitaciones previamente consultadas.