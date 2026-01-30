Impulsan inversiones en CDMX

Al destacar el crecimiento de 45 por ciento en inversión extranjera en la capital, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, llamó a empresarias y empresarios a sumarse a los trabajos para la consolidación del Plan México, en su Capítulo Ciudad de México, lo que permitirá fortalecer la economía.

Durante la instalación del Comité Promotor de Inversiones de la Ciudad de México, la mandataria destacó que en la ciudad hay interés por recibir más capitales para que haya prosperidad compartida, pero también compromiso de las empresas con el medioambiente.

“Sabemos que el Plan México es la alternativa soberana que tenemos para fortalecer nuestra economía, en un ambiente difícil que estamos atravesando y que, a pesar de este ambiente, la Ciudad de México ha seguido fortaleciéndose y eso nos da muchísimo gusto”, dijo.

El Tip: El Gobierno destacó que la ciudad aumentó 21.7 por ciento en ingresos locales, lo que la hace la única capital del país que tiene más ingresos locales que federales.

Brugada Molina mencionó que la capital tiene un continuo crecimiento del Producto Interno Bruto, como lo muestra el alza de 3.7 por ciento durante el segundo trimestre de 2025, el cual es mayor al promedio nacional. Además, indicó ante empresarios y empresarias, que la entidad está en su nivel más bajo de desempleo de los últimos 20 años.

La mandataria local llamó a las áreas competentes de su administración, así como a diversas secretarías, entre ellas la de Economía, para garantizar la atención y resolución de problemáticas para el desarrollo y consolidación del Plan México en la capital del país.

La morenista también refirió que los delitos de alto impacto en la capital han disminuido 56 por ciento desde 2019 y que, entre 2024 y 2025 al menos 11 ilícitos graves disminuyeron 12 por ciento. Esto, dijo, da certeza en seguridad.

En el evento, el secretario de Economía federal, Marcelo Ebrard Casaubon, destacó que la Ciudad de México juega un papel clave en esta estrategia debido a su peso económico, su ecosistema de innovación, así como a la concentración de sectores estratégicos.