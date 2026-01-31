Activan doble Alerta por bajas temperaturas este domingo 1 de febrero en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) emitió este sábado una doble alerta por frío para diversas alcaldías de la capital, ante el pronóstico de bajas temperaturas durante las primeras horas del domingo 1 de febrero.

La medida busca proteger a la población, especialmente a los sectores más vulnerables, como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

¿Cuáles son las alcaldías con Alerta?

De acuerdo con la SGIRPC, la Alerta Naranja, que indica condiciones de frío intenso, se activó en las alcaldías donde se prevén temperaturas entre 1 °C y 3 °C, con posibilidad de heladas. Las demarcaciones afectadas son:

TE RECOMENDAMOS: Ubicada en Coyoacán Alcalde de Coyoacán visita y reconoce el compromiso de la Fundación John Langdon Down

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Por su parte, la Alerta Amarilla, que implica condiciones de frío moderado, se emitió para las alcaldías con temperaturas estimadas entre 4 °C y 6 °C:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Venustiano Carranza

Recomendaciones

Las autoridades capitalinas recomiendan a la población adoptar medidas preventivas para evitar enfermedades o accidentes relacionados con el frío:

Vestir varias capas de ropa , preferentemente de algodón o lana.

Proteger la piel y extremidades, especialmente manos, pies, nariz y boca.

Mantenerse hidratado y consumir frutas y verduras ricas en vitaminas.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Usar calefactores o chimeneas con ventilación adecuada para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

La SGIRPC puso a disposición de la ciudadanía líneas de emergencia para reportar cualquier incidente: 911, Locatel 55 5658 1111 y 55 5683 2222.

Con esta doble alerta, las autoridades buscan minimizar riesgos de salud, accidentes y daños a la infraestructura urbana. Insisten en mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones para protegerse durante el pronóstico de frío extremo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL