Explosión por acumulación de gas en vivienda de Álvaro Obregón moviliza a servicios de emergencia

Una explosión por acumulación de gas LP registrada este lunes dejó daños importantes en un inmueble de la colonia Axotla, alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, sin reporte de personas lesionadas o fallecidas.

El incidente ocurrió en el número 7 de la calle Progreso, hasta donde se movilizó el Heroico Cuerpo de Bomberos para evaluar los daños y descartar riesgos.

Por separado, el alcalde Javier López Casarín informó en la red social X que la explosión afectó a inmuebles aledaños y que únicamente han sido atendidos transeúntes por crisis nerviosa. Precisó que personal de protección civil, bomberos y seguridad de la demarcación también atienden la emergencia.

Antes y después de la explosión en vivienda de la alcaldía Álvaro Obregón. ı Foto: Google Maps / X, @Jos01765393

Fotografías difundidas en redes sociales dan cuenta de los severos daños. Aparentemente, la explosión provocó que la cancelería y un portón del inmueble saliera despedido al otro lado de la calle , así como el desprendimiento de una pared exterior.

El estallido también destrozó una ventana y dejó escombros esparcidos sobre la vía pública. Vecinos de la demarcación relataron que se escuchó un estruendo “muy fuerte”.

Más tarde, el director del Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, informó que en el lugar fue rescatado un perro . En una grabación compartida por el jefe vulcano se aprecia que la deflagración devastó la planta baja del inmueble y dejó daños estructurales en un nivel superior.

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) detalló que la onda expansiva afectó muros de carga y castillos del inmueble, además de daños en otros tres inmuebles de la calle Progreso.

Personal operativo de la @SGIRPC_CDMX informa que, a consecuencia de la onda expansiva, se tiene afectación en muros de carga y castillos del inmueble, así como en vidrios, cancelería y portón.



¿Qué hacer en caso de percibir una fuga de gas?

Para prevenir explosiones, incendios e intoxicaciones, el Heroico Cuerpo de Bomberos recomienda instalar detectores inteligentes de gas, que ayudan a detectar fugas a tiempo y reducir los riesgos, además de problemas de salud asociados a la inhalación, como:

Náuseas

Mareos

Desorientación

Daños oculares, como irritación o ardor

En caso de sospechar una fuga de gas se recomienda actuar de inmediato:

Cerrar la llave del tanque de gas o llave de paso

Salir y evacuar el área o el inmueble

No encender ni apagar luces, aparatos electrónicos, o evitar contacto con corrientes eléctricas, pues una chispa puede causar una explosión

Ventilar el lugar, o abrir puertas y ventanas, si es seguro hacerlo

Ante cualquier emergencia, se recomienda llamar al 911 o a los bomberos, al número telefónico 55 5768 2532.

¿Cómo solicitar una revisión a una instalación de gas en CDMX?

Habitantes de la Ciudad de México pueden solicitar al Heroico Cuerpo de Bomberos una revisión gratuita a instalaciones de gas o electricidad en sus viviendas.

Para ello, es necesario realizar una solicitud al correo electrónico prevencionincendioshcb@gmail.com; o a través de WhatsApp, enviar un mensaje al número 55 7514 4189 con los siguientes datos:

Nombre

Dirección

Horario de visita

