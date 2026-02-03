Aseguran 150 toneladas de autopartes tras operativo en la Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo; detienen a 57

En el marco del operativo de Prevención, Disuasión y Proximidad, implementado por más de 300 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, se detuvo a 57 personas por diversos delitos, así también, 586 motocicletas fueron trasladadas a diversos depósitos vehiculares, se aseguraron 150 toneladas de autopartes, así como 622 dosis de posibles narcóticos, entre el 27 y el 30 de enero.

Este operativo se desplegó en las colonias Tlaxpana y Argentina Poniente de la alcaldía Miguel Hidalgo, además de las colonias Centro, Juárez, Tabacalera, Obrera, Doctores, Tlatelolco, Asturias, Roma Sur y Norte, San Rafael, Buenavista, Morelos y Guerrero, de Cuauhtémoc, durante la semana del 27 de enero al 01 de febrero del presente año, donde participaron 340 efectivos y 71 unidades oficiales, quienes contaron con el apoyo del personal la Secretaría de Marina (SEMAR) y de la Guardia Nacional (GN).

Durante este operativo, el personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizó revisiones a mil 594 motocicletas, 711 revisiones de vehículos, además aplicó 576 infracciones y trasladó a 586 motocicletas a los diversos depósitos vehiculares, en ambas demarcaciones.

Además, los oficiales aseguraron cuatro motocicletas, dos réplicas de arma de fuego, dos armas de fuego, dos bicicletas, cinco objetos punzocortantes, distintos productos de tiendas departamentales, diversas autopartes, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Cabe destacar que, en un hotel, ubicado en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc, los efectivos cumplimentaron una orden de cateo, mediante la cual aseguraron 150 toneladas de autopartes, las cuales eran almacenadas en el mencionado inmueble.

Otra orden de cateo se ejecutó en la calle Doctor Rafael Norma de la colonia Doctores, en la misma demarcación, donde aseguraron una placa de circulación, del Estado de México, una puerta automotriz, color gris y diversos estados de cuenta.

Así también, en las calles James Sullivan y Gabino Barreda, colonia Cuauhtémoc, los uniformados cumplimentaron una Orden de Aprehensión en contra de un hombre de 50 años de edad por el delito de Robo agravado y quien al parecer forma parte de un grupo delictivo generador de violencia que opera en la zona centro de la capital mexicana.

En tanto, en dos predios de la calle Tonanzin, colonia Tlaxpana de la alcaldía Miguel Hidalgo, cumplimentaron dos órdenes de cateo; en el primero detuvieron a una mujer de 50 años y a dos masculinos de 44 y 72 años de edad, asimismo, aseguraron 94 dosis de aparente marihuana, un kilogramo de la misma hierba a granel, 100 dosis de posible cocaína en piedra, un arma de fuego, un cargador y siete cartuchos útiles.

Mientras que, en otro domicilio de la misma calle, se cumplió con el segundo cateo, y aseguraron dos matrículas de circulación del Estado de México, una placa de circulación, un cuadro de moto, un vehículo, dos motocicletas y dos taxis.

Mientras que en la colonia Primera Sección del Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, el personal de la SSC detuvo a dos hombres y a una mujer, de nacionalidad colombiana, quienes al parecer están relacionados en el robo al interior de un domicilio, localizado en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.

A los probables responsables les aseguraron un auto color gris plata, tres bolsas con posible marihuana, cinco teléfonos celulares, así como distintas identificaciones oficiales.

Asimismo, 25 personas, entre ellas tres menores de edad fueron detenidas en posesión de 343 dosis de aparente marihuana, 70 dosis de posible cocaína y 15 dosis de probable crystal; en tanto, 29 fueron detenidos por distintos delitos.

A todos los detenidos, los policías les leyeron sus derechos constitucionales y junto con lo asegurado, los trasladaron ante los agentes del Ministerio Público correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica.

Cabe mencionar que, de acuerdo con un cruce de información se supo que 12 de los detenidos cuentan con ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por distintos delitos, entre ellos, Robo en sus diversas modalidades, Lesiones culposas, Delitos contra la salud y Violencia familiar.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reitera el compromiso de trabajar en coordinación con instituciones del Gobierno de la Ciudad de México y del ámbito Federal para combatir la impunidad y garantizar la seguridad, el orden y la tranquilidad de la ciudadanía.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR