Se restablece el servicio en la Línea A del Metro tras variación eléctrica.

El director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, Adrián Rubalcava, informó que la Línea A restableció su servicio después de que se registró una variación eléctrica.

Detalló que el servicio de transporte ya da servicio de Pantitlán a La Paz en ambas vías.

“Se energiza la Línea A del Metro de CDMX y se reanuda el servicio de Pantitlán a La Paz, en ambas vías, tras atender una variación eléctrica externa a la operación del Sistema”, indicó Adrián Rubalcava.

Se energiza la Línea A del @MetroCDMX y se reanuda el servicio de Pantitlán a La Paz, en ambas vías, tras atender una variación eléctrica externa a la operación del Sistema.

La circulación de los trenes se normaliza de manera gradual. Agradecemos la comprensión de las personas… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) February 3, 2026

El director del Metro agradeció a los usuarios por su paciencia durante la intermitencia en el suministro de la energía eléctrica.

“Agradecemos la comprensión de las personas usuarias y recordamos mantenerse informadas a través de los canales oficiales”, concluyó.

JVR