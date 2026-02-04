Alcaldesa de Iztapalapa reconoce abandono del Parque Cuitláhuac Norte

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavéz Ruiz, confirmó a La Razón que está al tanto del abandono del Parque Cuitláhuac Norte, situación documentada por este diario en una nota publicada el pasado 28 de enero, tras un recorrido en el que se constató que el lugar presenta pasto crecido, así como caminos con cadáveres de animales y ropa interior de mujer usada y rota.

Alavéz Ruiz reconoció que el deterioro del parque se debe a que, con el paso de distintas administraciones, se perdió la periodicidad de los trabajos de mantenimiento. Aseguró que su gobierno atenderá el problema, aunque no precisó plazos.

“Sí vi la nota. Ya sabemos que el Parque (Cuitláhuac Norte) es responsabilidad de la alcaldía y con mucho gusto hacemos un recorrido… Te comparto lo que se ha invertido en el lugar”, dijo Aleida Alavéz Ruiz a La Razón.

Abandono del Parque Cuitláhuac Norte ı Foto: Fernanda Rangel

La alcaldesa también se comprometió a transparentar el costo del mantenimiento que su administración sí realizó en una pequeña sección cercana a la entrada principal del parque, donde, a diferencia del resto del espacio, el pasto está cortado, las bancas fueron pintadas con los colores de su partido y se colocó en distintas paredes la frase “Iztapalapa, orgullo de la transformación 2024-2027”.

Asimismo, dijo que compartirá el costo de la instalación de tres pozos de absorción colocados a finales del año pasado y de la siembra de más de mil árboles nativos.

Finalmente, Alavéz Ruiz ofreció a este diario realizar un recorrido junto con autoridades de la alcaldía para supervisar las condiciones actuales del parque y las acciones de mejora previstas para este espacio, ubicado en la colonia Renovación.

Basura en el Parque Cuitláhuac Norte ı Foto: Fernanda Rangel

