Proponen regular los mototaxis en la CDMX para garantizar seguridad a usuarios

Para crear una definición expresa de los mototaxis y con ello un marco normativo para su regulación como un medio de transporte más, en diputado local del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Miguel Ángel Macedo Escartín, presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para reformar la Ley de Movilidad capitalina.

Durante la Sesión Ordinaria de ayer, el legislador explicó que actualmente la ley no reconoce ni define a los mototaxis, lo que impide contar con instrumentos para regularlos, ordenarlos o evaluarlos técnicamente.

Señaló que esta ausencia normativa ha provocado que las autoridades atiendan este tipo de transporte únicamente desde una lógica sancionatoria, sin garantizar condiciones mínimas de seguridad y protección para las personas usuarias.

Macedo Escartín advirtió que el vacío legal no sólo limita la capacidad del Estado para proteger a quienes utilizan mototaxis, sino que también profundiza la informalidad, fomenta la discrecionalidad administrativa y genera conflictos sociales en distintas demarcaciones de la capital.

Además, dificulta la armonización de la Ley de Movilidad local con los principios de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, particularmente en lo relacionado con el enfoque de sistema seguro, la jerarquía de la movilidad, la accesibilidad y la seguridad vial.

El diputado morenista subrayó que al no reconocer esta modalidad de transporte, la legislación carece de herramientas para integrarla al sistema de movilidad urbana, evaluarla o delimitar su función.

Por ello propone adicionar la fracción LVI Bis al artículo 9 y reformar diversos artículos de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, entre ellos los artículos 12, 17, 56, 76, 123, 124, 126, 131, 137 y 251.

