Detienen en Iztacalco a ‘falsos barrenderos’ por un asalto en Gustavo A. Madero

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó la detención de cinco personas presuntamente relacionadas con el robo a una vivienda ocurrido en la colonia San Juan de Aragón, Cuarta Sección, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde dos mujeres fueron sometidas por individuos que se hicieron pasar por trabajadores de limpia.

De acuerdo con el funcionario, la captura se realizó en la alcaldía Iztacalco como resultado de trabajos de investigación y del seguimiento a la denuncia presentada por las víctimas.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación y en seguimiento a la denuncia por el robo a una vivienda en @TuAlcaldiaGAM, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron, en @IztacalcoAl, a cinco personas presuntamente relacionadas con los hechos.



February 6, 2026

El asalto ocurrió el 3 de febrero, cuando al menos tres hombres utilizaron uniformes color naranja similares a los del personal de servicios urbanos para no levantar sospechas. Los sujetos permanecieron afuera del domicilio simulando realizar labores de barrido y, al momento en que una de las mujeres llegó a la vivienda, fue amagada con un arma de fuego y obligada a ingresar.

Dentro del inmueble se encontraba otra mujer, quien también fue sometida. Ambas víctimas fueron atadas y amenazadas mientras los agresores sustraían dinero en efectivo, joyería, teléfonos celulares y otros objetos de valor. Posteriormente escaparon a bordo de un vehículo propiedad de la familia, el cual fue recuperado por las autoridades.

Tras la difusión de las imágenes captadas por cámaras de seguridad, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizó el análisis de videovigilancia y labores de inteligencia para identificar rutas de escape, vehículos y posibles domicilios relacionados con los responsables.

Vázquez Camacho detalló que los detenidos son probables integrantes de una célula delictiva integrada por familiares, dedicada al robo a casa habitación y al narcomenudeo en la zona norte de la capital.

Durante el operativo se aseguraron dosis de aparente droga, teléfonos celulares y prendas de vestir —dos camisolas y un pantalón color naranja— que coinciden con los uniformes utilizados durante el asalto para suplantar a trabajadores de limpia.

Los cinco detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, mientras la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México continúa la integración de la carpeta de investigación para determinar su situación jurídica y establecer si están relacionados con otros robos cometidos bajo el mismo modus operandi.

El titular de la SSC señaló que, en coordinación con la Fiscalía capitalina, se mantienen las investigaciones para ubicar y detener a todas las personas involucradas en los hechos.

