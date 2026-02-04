Falsos trabajadores de limpia asaltan casa en San Juan de Aragón, GAM | VIDEO

Tres individuos, entre ellos dos que se hicieron pasar por trabajadores de limpia, asaltaron un domicilio en la colonia Cuarta Sección de San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron poco después de las 16:00 horas del pasado 3 de febrero, cuando dos sujetos, vestidos con prendas naranjas similares a las del personal de limpia, aunque con logotipos de la pasada administración capitalina, fingían barrer la banqueta sobre la avenida 661.

En videos de cámaras de seguridad difundidos en redes sociales se observa la llegada de una mujer al inmueble, que al parecer había sido identificado previamente y era vigilado por los sospechosos.

Mientras simulaba barrer, un sujeto entabló conversación con la mujer, a la que se sumó su cómplice. Ambos lanzaron miradas fugaces a su alrededor y en cuanto la víctima abrió un portón los delincuentes aprovechan para irrumpir en la vivienda.

Con armas de fuego en ristre, uno de los individuos sometió a la mujer mientras su secuaz exigía a la madre de la víctima abrir el acceso principal de la casa. En ese momento apareció un tercer asaltante, quien de inmediato se cubrió el rostro.

Delincuentes se disfrazaron de trabajadores de limpia para y asaltaron a una mujer en la GAM.



La CDMX es una de las entidades más peligrosas del país, pero la jefa de gobierno cree que la solución es callar a los medios, en lugar de trabajar.https://t.co/o994121TIQ — Naye (@NayeliuxM) February 4, 2026

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la víctima denunció el robo de joyería y relojes; sin embargo, también la despojaron a ella y a su mamá de dinero, un teléfono, y otros artículos, además de una camioneta .

“Salí con algo para golpearlos, amenazaron a mi hija con la pistola, tuve que soltarlo. Nos dijeron que nos sentáramos, que nos amarráramos. Mi hija me amarró a mi y ya el otro tipo amarró a mi hija. Dos de ellos se subieron a esculcar las habitaciones”, relató posteriormente la madre a N+Foro.

Horas después la camioneta fue localizada en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, informó la SSC. La madre precisó que el vehículo fue hallado en algún punto de la avenida Taxímetros, no muy lejos de su domicilio, y que en su huida los delincuentes se adentraron a territorio mexiquense. Según N+Foro un cuarto sujeto habría facilitado el escape con una motocicleta .

Autoridades también localizaron los uniformes utilizados durante el asalto, mientras que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ya investiga los hechos para identificar y ubicar a los probables responsables.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr