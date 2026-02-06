Insisten en licencias para el trabajo sexual

En 2020, las trabajadoras sexuales capitalinas ingresaron dos mil 500 solicitudes para obtener la credencial de trabajo no asalariado ante la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) de la Ciudad de México. La dependencia asegura que esos expedientes están desaparecidos y no pueden ser localizados sin el folio de identificación, documento que, aseguran las solicitantes, sí han ofrecido.

Victoria, nombre para proteger su identidad, es trabajadora sexual y lleva el registro individual de solicitudes de sus compañeras. Mostró a La Razón 10 hojas impresas por ambos lados, con los folios y nombres de trabajadoras que conservaron su número de identificación y las cuales superan los mil.

El Dato: Trabajadoras sexuales de la Calzada Ignacio Zaragoza denunciaron casos de extorsión, mismos que la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya investiga.

La mujer detalló que en 2020 se concentró un alto número de solicitudes debido a la emergencia sanitaria por Covid-19, ya que muchas trabajadoras se quedaron sin ingresos y sin vivienda tras el cierre de hoteles donde residían.

En ese contexto, consideraron que contar con la licencia les permitiría colocarse en sus puntos de trabajo sin ser extorsionadas por autoridades por ejercer en la vía pública.

“Tener la credencial significaba, en ese entonces, que muchas compañeras pudiéramos ponernos en nuestra esquina o en el punto que fuera y que no nos retiraran, porque es la calle donde hacemos el trabajo. Dijeron: ‘chance así no nos extorsionan y no nos quitan lo poco que ya ganamos’”, recalcó Victoria.

14 licencias de trabajadoras sexuales no asalariadas ha entregado la STyFE

La activista también mencionó que ingresaron dos mil 500 expedientes completos para la obtención del documento ante la STyFE, pero ninguna solicitante recibió una respuesta oficial ni positiva, pero tampoco de rechazo.

La trabajadora sexual indicó además que algunas de las trabajadoras sexuales que iniciaron el trámite fallecieron sin recibir la credencial, pese a haber cumplido con todos los requisitos.

El pasado 23 de enero, este diario informó que, desde 2014, la dependencia capitalina sólo entregó 14 licencias de Personas Trabajadoras No Asalariadas a trabajadoras sexuales, las cuales ya caducaron, porque no se renovaron.

Además, su titular, Inés González Nicolás, sostuvo que los documentos se dieron sólo a un grupo de personas que obtuvieron un amparo y no pueden entregar a más personas debido a que el trabajo sexual no está contemplado dentro del artículo 9 del Reglamento para los Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal.

88.6 Por ciento de trabajadoras sexuales dijo en encuesta que no dejaría su labor

En entrevista, la titular de la STyFE, Inés González Nicolás, señaló que para localizar las solicitudes desaparecidas era necesario que las trabajadoras sexuales entregaran los folios, lo cual, aseguró, no ocurrió.

“Si estos grupos nos ayudan con un documento en el cual nosotros podemos rastrear tales solicitudes, con mucho gusto y lo hemos pedido, pero no tenemos el acuse y lo que hemos buscado hasta ahora los resultados son negativos. No existen tales documentos”, mencionó la secretaria.

Al respecto, Victoria afirmó que ella, personalmente, ofreció los folios a la dependencia capitalina. Precisó que entre 2020 y 2024 sí se entregaron credenciales de trabajo no asalariado, y que ella misma es una de las beneficiarias; sin embargo, sostuvo que con la llegada de la actual titular de la STyFE el proceso se detuvo por completo.

La mujer explicó que la falta de atención también se reflejó en el seguro de desempleo prometido durante la pandemia de Covid-19. De 15 solicitudes ingresadas por trabajadoras sexuales, sólo cuatro o cinco fueron aprobadas.

En otros casos, las solicitantes fueron rechazadas con el argumento de que la documentación presentada estaba incompleta, pese a haber entregado todos los requisitos en formato digital.