Coyoacán y Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas refrendan convenio de colaboración

La alcaldía Coyoacán y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México (CBPDCM) refrendaron su convenio de colaboración para fortalecer la coordinación interinstitucional y poner en marcha acciones conjuntas para la búsqueda de personas en la demarcación.

El alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar enfatizó que la coordinación entre instituciones y órdenes de gobierno es clave para enfrentar el la desaparición de personas .

“Hoy nos damos cita para seguir sumando capacidades en materia de búsqueda de personas desaparecidas, un flagelo que lastima a todo nuestro país y el cual debemos erradicar, porque ninguna ausencia debe invisibilizarse y tampoco normalizarse” Giovani Gutiérrez Aguilar, alcalde de Coyoacán



Firma de convenio entre Coyoacán y la CBPDCM. ı Foto: Cortesía

La Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas es un órgano de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México que da seguimiento a las acciones de búsqueda de personas desaparecidas en la capital.

Al respecto, el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar recordó que desde el inicio de su administración se implementó la estrategia de seguridad “Escudo Coyoacán”, que ha permitido obtener resultados positivos en cada colonia de la demarcación.

Por su parte, el titular de la Comisión, Luis Gómez Negrete, destacó que se ha impulsado un proceso de fortalecimiento institucional para lograr una articulación efectiva a nivel territorial, con mayor cercanía y atención a las particularidades de cada comunidad.

“Es por eso que el vínculo con las alcaldías es fundamental para responder a estas necesidades que estamos viendo de familiares de personas desaparecidas, cuyo momento en el cual nos encontramos es de suma preocupación, de angustia y de incertidumbre y por lo tanto lo mínimo que podemos hacer es articularnos y poder dar una respuesta de una sola cara y al mismo tiempo con un procedimiento claro y contundente” Luis Gómez Negrete, titular de la Comisión de Búsqueda



Al centro, el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, y el titular de la Comisión, Luis Gómez Negrete. ı Foto: Cortesía

En su intervención, la directora de Derechos Humanos y Grupos prioritarios de la alcaldía Coyoacán, Desirée Navarro López, afirmó que este convenio representa un avance para consolidar lo que ya funciona y corregir áreas de oportunidad.

Finalmente, la directora general de Seguridad Ciudadana de Coyoacán, Aurora Monserrat Cruz Ramírez, añadió que con esta acción se consolida una visión transversal de la seguridad, fortalece la prevención comunitaria y la capacidad de respuesta territorial, al tiempo que refrenda el compromiso de la alcaldía con una atención digna, comunicación institucional y acompañamiento a las víctimas y sus familias, en coordinación con las instancias competentes.

