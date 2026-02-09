Estas son las alcaldías de la CDMX con alerta por bajas temperaturas el 10 de febrero

Este lunes y martes se espera la entrada de una vaguada en altura y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, lo que provocará que la temperatura descienda.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, también se espera que se registren chubascos y lluvias fuertes en algunos estados ubicados en el noreste y norte de la República mexicana.
En el mismo sentido, existe probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango. También se espera que en la mayor parte del país la temperatura incremente durante las tardes de esta semana.
Se esperan heladas durante la madrugada del martes y temperaturas mínimas de -10 a -5 grados celsius en Baja California, mientras que en las zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 grados celsius con heladas durante la madrugada del martes.
Asimismo, se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados celsius durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.
Alcaldías de la CDMX con alerta por bajas temperaturas
De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, para este martes 10 de febrero se esperan temperaturas bajas en dos alcaldías de la capital, por lo que emitieron alerta amarilla
Se esperan temperaturas de 4 a 6 grados celsius para este martes 10 de febrero desde las 03:00 horas hasta las 08:00 horas en la alcaldía Tlalpan y Milpa Alta, por lo que se recomienda tomar medidas preventivas.
Para que las personas eviten enfermedades respiratorias durante la época de frío se recomienda utilizar ropa adecuada para las bajas temperaturas, así como evitar la exposición a cambios bruscos de temperatura.
Además también se recomienda evitar la entrada de aire frío a vías respiratorias; procurar respirar por la nariz y no por la boca; usar pañuelo, cubre bocas o bufanda; tomar líquidos calientes; e ingerir frutas y verduras ricas en vitamina A y C.
En el mismo sentido, se recomienda no dejar a las mascotas a la interperie, evitar cortarles demasiado el pelo, colocar abrigos en caso de ser necesario, que realicen ejercicio en casa y limitar los baños o usar shampoo hidratante para baño en seco.
