Estas son las alcaldías de la CDMX con alerta por bajas temperaturas el 10 de febrero

Este lunes y martes se espera la entrada de una vaguada en altura y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, lo que provocará que la temperatura descienda.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, también se espera que se registren chubascos y lluvias fuertes en algunos estados ubicados en el noreste y norte de la República mexicana.

En el mismo sentido, existe probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango. También se espera que en la mayor parte del país la temperatura incremente durante las tardes de esta semana.

Se esperan heladas durante la madrugada del martes y temperaturas mínimas de -10 a -5 grados celsius en Baja California, mientras que en las zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 grados celsius con heladas durante la madrugada del martes.

Asimismo, se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados celsius durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Clima 9 de febrero ı Foto: SMN Conagua

Alcaldías de la CDMX con alerta por bajas temperaturas

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, para este martes 10 de febrero se esperan temperaturas bajas en dos alcaldías de la capital, por lo que emitieron alerta amarilla

Se esperan temperaturas de 4 a 6 grados celsius para este martes 10 de febrero desde las 03:00 horas hasta las 08:00 horas en la alcaldía Tlalpan y Milpa Alta, por lo que se recomienda tomar medidas preventivas.

Alcaldías con alerta amarilla por frío ı Foto: X: @SGIRPC_CDMX

Para que las personas eviten enfermedades respiratorias durante la época de frío se recomienda utilizar ropa adecuada para las bajas temperaturas, así como evitar la exposición a cambios bruscos de temperatura.

Además también se recomienda evitar la entrada de aire frío a vías respiratorias; procurar respirar por la nariz y no por la boca; usar pañuelo, cubre bocas o bufanda; tomar líquidos calientes; e ingerir frutas y verduras ricas en vitamina A y C.

En el mismo sentido, se recomienda no dejar a las mascotas a la interperie, evitar cortarles demasiado el pelo, colocar abrigos en caso de ser necesario, que realicen ejercicio en casa y limitar los baños o usar shampoo hidratante para baño en seco.

Medidas preventivas para temporada de frío ı Foto: X: @SGIRPC_CDMX

