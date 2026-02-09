Mauricio Tabe pide a Gobierno de CDMX apoyo para mantenimiento de 14 vialidades primarias.

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo solicitó al gobierno de la Ciudad de México reclasificar como primarias 14 calles que por su naturaleza y características deben estar a cargo de la Secretaría de Obras y que representan un gasto adicional aproximado de 50 millones de pesos anuales de mantenimiento para esta administración.

En conferencia de prensa, el alcalde señaló que el mantenimiento de tan sólo siete vialidades primarias que le fueron transferidas en años anteriores a la alcaldía le representan una erogación de cerca de 25 millones de pesos para el mantenimiento anual de las áreas verdes, alumbrado, bacheo, balizamiento y drenaje.

“Por eso le decimos a nuestras vecinas y vecinos de las zonas, que estamos levantando la voz para que el gobierno de la Ciudad pueda dar mantenimiento a esas vialidades que originalmente les daba mantenimiento y que en administraciones anteriores se sacudieron la responsabilidad, nos dejaron con los problemas, pero no nos transfirieron los recursos”, precisó.

Tabe subrayó que sólo se delegan responsabilidades, pero no se asigna un solo peso adicional, sólo se descentralizan los problemas, mientras los recursos se centralizan.

“Nosotros solicitaremos por escrito al Gobierno de la Ciudad, al Secretario de Obras que revise y retomen el mantenimiento de estas vialidades primarias, esto es lo importante, estas vialidades secundarias se reclasifiquen y se hagan cargo del mantenimiento o en su defecto, si nos quieren transferir la responsabilidad, que también nos transfieran los recursos para dar mantenimiento. Estamos hablando que de siete vialidades se van cerca de 25 millones de pesos en mantenimiento”.

Señaló que el gobierno de la Ciudad se queda con cerca de 2 mil millones de pesos de impuesto predial que pagan los vecinos en esta demarcación y que no se ven reflejados en ningún beneficio para las colonias.

“Aquí no se trata de entrar en pleito, porque no es ningún pleito, es levantar la voz por lo justo que es lo que me reclaman los vecinos, pago mucho predial y no hay para repavimentar la calle, no hay para arreglar la luminaria y eso que hacemos un gran esfuerzo de cuidado del dinero público”, expuso.

Mauricio Tabe señaló que las calles que se proponen sean primarias por su alta afluencia vial son: Arquímedes, Lago Onega, Salvador Díaz Mirón, Lago Alberto, Bahía de Santa Bárbara y Leibnitz.

Asimismo, planteó que vialidades como Avenida Jalisco, Ingenieros Militares, San Bartolo Naucalpan, Lago Chiem, Lago Hielmar, Avenida Chapultepec y Gral. Pedro Antonio de los Santos regresen a su clasificación original como vías primarias. En contraparte solicitó que Av. Horacio pase a ser vialidad secundaria.

El alcalde estuvo acompañado por David Rodríguez Lara, Director Ejecutivo de Servicios Urbanos de la alcaldía Miguel Hidalgo.

