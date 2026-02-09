Sin vacuna, 80% de los contagiados en la CDMX

En la Ciudad de México, ocho de cada 10 personas contagiadas por sarampión no estaban vacunadas contra el virus, que provoca fiebre alta, tos, escurrimiento nasal, ojos irritados y un peculiar salpullido en la piel, informó la titular de la Secretaría de Salud Pública (Sedesa) capitalina, Nadine Gasman Zylbermann.

La funcionaria capitalina detalló que, al momento, hay 166 casos acumulados de infecciones y de los cuales, 86 de las personas afectadas tienen entre 20 y 45 años.

El Dato: El Gobierno local implementará jornadas de vacunación en las centrales camioneras y, en conjunto con las Fuerzas Armadas, habrá brigadas en la Central de Abasto.

“Nos convoca una causa urgente y profundamente humana. Damos inicio a una gran campaña preventiva contra el sarampión (...) es una enfermedad viral altamente contagiosa y puede propagarse muy rápido, porque una sola persona enferma puede contagiar a 18 más”, dijo la secretaria durante el arranque de la Jornada de la Campaña de Vacunación Contra el Sarampión 2026 en el Bosque de Chapultepec.

El pasado 5 de febrero, La Razón informó que, en lo que va del presente año, los contagios por sarampión se triplicaron al pasar de 46 a 157 hasta el 3 de febrero. Ayer, la titular de la Sedesa destacó que ya suman 166 casos y aclaró que la tasa de casos es de 1.79 por cada 100 mil habitantes.

30 millones de personas en el mundo han sido protegidas por la vacuna

Gasman Zylbermann explicó el pasado martes, en entrevista con Javier Solórzano, que el aumento de los contagios en la capital se debe a que en 2021 los esfuerzos se enfocaron en la prevención del Covid-19, por lo que se dejó de un lado la inoculación para otras enfermedades.

Asimismo, la secretaria indicó que en mayo de 2025 comenzó el brote de sarampión en la ciudad debido a personas provenientes de Chihuahua. Además, recordó que los contagios ocurrieron en Estados Unidos y Canadá, también a raíz de la pandemia de SARS-CoV-2 y los movimientos antivacunas.

“Ya teníamos eliminado el sarampión de las Américas. Los grupos antivacunas en Estados Unidos y Canadá, de ahí empezó, igual en otras partes del mundo, y así fue como nos llegó a México a través de Chihuahua, donde hay el mayor número de casos”, dijo en Al Mediodía con Solórzano, en La Razón YouTube.

70 puntos fijos de inoculación serán instalados en estaciones del Metro

Durante la nueva campaña de inoculación, que inició en el Bosque de Chapultepec, cientos de personas acudieron desde temprano para aplicarse la inyección para protegerse.

Jorge Flores, de 46 años, comentó a este diario que, si bien no recuerda su última dosis, prefirió acudir a este sitio para recibir su respectiva inyección para protegerse contra este virus.

“(Me vacuno) para protegerme. Está viniendo muy fuerte (el sarampión) y sí me da un poco de miedo. Que se proteja la gente y ahorita que hay tiempo y se puede, mejor”, dijo.

Para la campaña de inoculación, el Gobierno local empleará a mil 500 “vacunadores” de diferentes instituciones, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Secretaría de Salud federal y las fuerzas federales.

En la ciudad habrá 500 brigadas divididas en 100 puntos móviles y fijos para la conveniencia de la ciudadanía, además de los 300 centros de salud que hay en la capital.

“Vamos a tener 500 brigadas en distintos puntos y vamos a tener además de las 500 brigadas los 300 centros de salud que tiene la Ciudad de México con las puertas abiertas para la vacunación”, recalcó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Habrá 21 puntos fijos con horarios extendidos en las 16 alcaldías de las 9 horas a las 23 horas, esto para que las personas que tienen trabajos de horarios largos tengan la oportunidad de inmunizarse contra el sarampión y la ubicación se puede consultar en las redes sociales de Sedesa.

Otros 50 de los 100 puntos fijos van a estar en lugares de alta concentración como el Bosque de Chapultepec, el Zócalo, la Alameda Central y fuera de los mercados de mayor concentración como La Merced y Sonora.

Habrá también 100 puntos a lo largo del sistema de transporte público de la capital: 70 en el Metro, 10 en el Metrobús, 10 en estaciones de transportes del Servicio de Transportes Eléctricos (STE) y 10 en las rutas de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

“Convoco a todos los que vengan a la ciudad para que nos ayuden vacunándose. Sabemos que el brote está en varias partes del país y tenemos que protegernos todos”, expresó Brugada Molina.

Para los estudiantes de educación media superior y superior también habrá sedes, ya que 50 brigadas de vacunación se colocarán en ciertas escuelas.

Aunque no anunciaron cuál es la alcaldía con más casos, Gasman Zylbermann mencionó que 250 brigadas van a acudir a zonas centrales de las colonias de Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero para vacunar a la población.

El reforzamiento de la vacunación ocurrió cuatro días después de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitiera el miércoles pasado una alerta epidemiológica por sarampión, para que las Américas intensifiquen la vacunación y la vigilancia de este virus.

AVANZA LA PROTECCIÓN. Pese a que fue hasta este año que aumentaron los contagios por esta enfermedad, desde agosto de 2025 y hasta ayer en la Ciudad de México se aplicaron 909 mil dosis contra el sarampión. Tan sólo en la semana del 2 al 8 de febrero en la capital se han inoculado a más de 50 mil personas.

Debido a esto, Brugada Molina llamó a los habitantes de la Ciudad de México y a los visitantes a inyectarse contra este virus que puede llegar a causar la muerte.

Al respecto, el representante de la OPS, José Moya Medina, sostuvo que este año se han reportado contagios en Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Belice, Perú y Costa Rica, entre otros países.

Moya Medina dijo que inmunizarse es vital y explicó que durante los últimos 20 años la vacunación ha protegido a más de 30 millones de personas en el mundo de morir.