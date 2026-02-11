En CDMX

Dan prisión preventiva a Gaby ‘N’, mujer que atropelló y mató a motociclista en Iztapalapa

La mujer permanecerá en prisión preventiva en Santa Martha Acatitla mientras continúa el juicio

Agentes de la fiscalÍa tras detener a Gaby “N”.
Agentes de la fiscalÍa tras detener a Gaby “N”. Foto: Especial
Por:
Mariana Salazar Lozada

Dan prisión preventiva a Gabriela “N”, de 43 años, acusada del delito de homicidio calificado tras el atropellamiento que provocó la muerte de un motociclista en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con información judicial, la mujer permanecerá internada en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla mientras continúa el proceso penal en su contra.

FGJ-CDMX informó detención de Gaby "N".
FGJ-CDMX informó detención de Gaby "N". ı Foto: FGJ-CDMX

Más información en un momento…

TE RECOMENDAMOS:
Espacio ambiental en la capital del país.
“Vestir a la Ciudad”

Viste Clara Brugada a CDMX con “Arte Verde” rumbo al Mundial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Instalaciones del Servicio de Transporte Colectivo
En el marco del 14 de Febrero

Evitar la caída de globos metálicos a las vías, llamado especial del Metro