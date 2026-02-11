Dan prisión preventiva a Gaby ‘N’, mujer que atropelló y mató a motociclista en Iztapalapa

Agentes de la fiscalÍa tras detener a Gaby “N”.

Dan prisión preventiva a Gabriela “N”, de 43 años, acusada del delito de homicidio calificado tras el atropellamiento que provocó la muerte de un motociclista en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con información judicial, la mujer permanecerá internada en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla mientras continúa el proceso penal en su contra.

FGJ-CDMX informó detención de Gaby "N". ı Foto: FGJ-CDMX

MSL