Polymarchs en la Villa: ¿Habrá concierto en la Basílica de Guadalupe?

PolyMarchs son conocidos como la máxima autoridad disco debido a la presencia que ha ganado este sonidero que fue fundado desde 1975 por los hermanos apolinar que son originarios de Oaxaca.

Desde sus inicios, este sonidero se ha caracterizado por la novedad e innovación que tienen con la música high energy, misma que los ha llevado a realizar diversos eventos a gran escala.

Este sonidero ha alcanzado gran posicionamiento y popularidad, lo que los ha llevado a presentarse en grandes escenarios como la Arena Ciudad de México, el Festival Atmósfera en Tecámac e incluso estar en el evento de fin de año de la CDMX.

¿Habrá concierto de PolyMarchs en la Basílica de Guadalupe?

De acuerdo con un breve comunicado publicado este miércoles por la alcaldía Gustavo A. Madero, la agrupación musical PolyMarchs se encontrará este 12 de febrero en la Basílica de Guadalupe.

Sin embargo, precisaron que esto se trata únicamente de un evento de carácter religioso por los 50 años de la Consagración de la Nueva Basílica, por lo que no habrá un espectáculo por parte de PolyMarchs.

Asimismo, se puntualizó que PolyMarchs estará presente este jueves en la Villa debido a que fueron invitados para dar un testimonio, por lo que no darán un espectáculo en el que se incluya baile o algún evento artístico.

Por medio de un video publicado en redes sociales, PolyMarchs dio un agradecimiento al Padre Gerardo Pérez Gómez y al Padre Horacio Palacio Santana por la invitación que recibieron para la celebración de los 50 años de la Basílica de Guadalupe.

En el mismo sentido, apuntaron que PolyMarchs también cumplen 50 años, por lo que acudirían a la Basílica a agradecerle “a la Virgencita” por haberlos cuidado durante todos sus viajes y presentaciones que han realizado durante su carrera.

De igual manera puntualizaron que no llevarán producción, pues únicamente acudirán para “agradecerle a la Virgen estos cuidados, vamos a tener una plática. Vamos a estar presentes los integrantes de Polymarchs y la gente nos podrá preguntar, o los padres nos podrán preguntar algunas cosas de PolyMarchs.”

La Actividad Cultural hacia los 50 años de la Consagración de la Basílica Nueva contará con el testimonio de los integrantes de PolyMarchs, por lo que únicamente hablarán del cuidado que han recibido por medio del amor y la fé que tienen hacia la Virgen de Guadalupe.

Este evento se realizará el 12 de febrero a las 17:00 horas de manera presencial en el altar mayor de la Basílica de Guadalupe, pero este evento también será transmitido por medio de las redes sociales de la Basílica.

