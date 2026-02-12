Doble Hoy No Circula: ¿Qué autos no transitan el viernes 13 de febrero en CDMX y Edomex?

Conoce qué autos no transitan el viernes 13 de febrero de 2026 en CDMX y Edomex por el Doble Hoy No Circula.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México. De esta forma, se anunció la aplicación del Doble Hoy No Circula para la Ciudad de México y el Estado de México para el viernes 13 de febrero de 2026

Mediante un comunicado, la autoridad informó que se rebasaron los niveles de ozono en la estación ubicada en la alcaldía Coyoacán.

Sobre las condiciones atmosféricas, la CAMe precisó que un sistema anticiclónico, la escasa ventilación y humedad, además del cielo despejado y la intensa radiación solar provocaron las malas condiciones del aire.

¿Cómo se aplica el Doble Hoy No Circula el viernes 13 de febrero de 2026?

Ante la activación de la contingencia ambiental por ozono en el Valle de México, se anunciaron las restricciones a la movilidad de autos, conocido como el Doble Hoy No Circula.

Se informó que la medida restrictiva a la circulación busca limitar las emisiones de contaminantes. Así, se anunció que los autos que no circulan el día de mañana viernes 13 de febrero de 2026 son los siguientes:

Holograma 0 y 00

Holograma 2

Terminación 9 y 0

Terminación 1, 3, 5, 7, 9 y 0

