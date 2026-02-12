Activan contingencia ambiental por ozono en el Valle de México.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

En un comunicado, informó que existe una concentración máxima de ozono de 155 ppb en la estación Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), ubicada en la Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

Explicó que un sistema anticiclónico, la escasa ventilación y humedad, además del cielo despejado y la intensa radiación solar provocaron las malas condiciones del aire.

“La región del Valle de México continúa bajo la influencia de un sistema anticiclónico que se preveía se alejaría del centro del país, por lo que se esperaba que su influencia se reduciría; no obstante, su influencia se intensificó el día de hoy, provocando en la ZMVM fuerte estabilidad atmosférica, con escasa ventilación y humedad, lo que ha favorecido el cielo despejado y la intensa radiación solar, además de que se han registrado temperaturas máximas de hasta 28 Celsius”, indicó la CAMe.

Activan Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental

Por lo anterior, se activó la fase 1 de contingencia ambiental por ozono y se anunciaron las restricciones a la movilidad de autos, conocido como el Doble Hoy No Circula.

De esta forma, los autos que no circulan el día de mañana viernes 13 de febrero del 2026 son los siguientes:

Holograma 0 y 00

Holograma 2

Terminación 9 y 0

Terminación 1, 3, 5, 7, 9 y 0

Esta contingencia ambiental fue la segunda por ozono registrada en lo que va del año. Una tercera medida, se aplicó al iniciar el mes de enero, pero por partículas pm2.5, generadas principalmente por el uso generalizado de pirotecnia y quema de materiales y combustibles.

