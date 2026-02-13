Toma precauciones

Metro CDMX: ¿Qué líneas presentan retrasos HOY 13 de febrero?

Metro de la Ciudad de México presentó retrasos la mañana de este viernes 13 de febrero en algunas líneas, ¡toma precauciones!

Retrasos en el Metro de la Ciudad de México.
Retrasos en el Metro de la Ciudad de México. Foto: X @MetroCDMX
Arturo Meléndez

El Metro de la Ciudad de México transporta a miles de usuarios cada día, quienes aprovechan sus 12 líneas para viajar de norte a sur y de oriente a poniente de la Ciudad y encuentran en el “tren naranja” una forma rápida y económica de llegar a sus actividades.

Sin embargo, el sistema de transporte no está exento de problemas, y es común que, cada mañana, sufra los estragos de la saturación de usuarios, y presente retrasos, aglomeraciones y otros incidentes.

Si utilizas el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México para llegar a tu trabajo, escuela u otras actividades, toma nota de las líneas que han presentado fallas este viernes 13 de enero, y considera rutas alternas para llegar a tu destino.

Estaciones del Metro CDMX con retrasos HOY 13 de febrero

El Metro de la Ciudad de México presentó retrasos y aglomeraciones la mañana de este viernes 13 de febrero. A través de su cuenta de X, el sistema de transporte informó que se realizan maniobras de dosificación en estaciones y terminales principales de las Líneas 1, 3, 8, 9, 12 y B, con el objetivo de agilizar la circulación y el ascenso y descenso de pasajeros.

Estas acciones suelen implementarse cuando la afluencia rebasa la capacidad operativa, lo cual genera tiempos de espera más prolongados en andenes y accesos.

Asimismo, se reportó una revisión en zona de vías en la Línea A (que va de Pantitlán a La Paz), lo que ha provocado marcha lenta de los trenes.

El personal trabaja para normalizar el servicio lo antes posible, mientras se pide a los usuarios atender indicaciones y permitir el libre cierre de puertas.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan tomar previsiones y planear con anticipación los traslados para reducir afectaciones en los tiempos de viaje.

¿Está abierta la estación Zócalo/Tenochtitlán HOY viernes 13 de febrero?

El Metro de la Ciudad de México informó que la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2, que conecta con el Centro Histórico, está abierta y ofreciendo servicio.

No es necesario que los usuarios busquen rutas alternas para llegar al Zócalo, como Bellas Artes, Allende o Pino Suárez, que son las rutas más populares para llegar a la zona Centro cuando se cierra la estación Zócalo/Tenochtitlán.

