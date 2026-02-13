Metro CDMX: ¿Qué líneas presentan retrasos HOY 13 de febrero?

Retrasos en el Metro de la Ciudad de México.

El Metro de la Ciudad de México transporta a miles de usuarios cada día, quienes aprovechan sus 12 líneas para viajar de norte a sur y de oriente a poniente de la Ciudad y encuentran en el “tren naranja” una forma rápida y económica de llegar a sus actividades.

Sin embargo, el sistema de transporte no está exento de problemas, y es común que, cada mañana, sufra los estragos de la saturación de usuarios, y presente retrasos, aglomeraciones y otros incidentes.

Si utilizas el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México para llegar a tu trabajo, escuela u otras actividades, toma nota de las líneas que han presentado fallas este viernes 13 de enero, y considera rutas alternas para llegar a tu destino.

Estaciones del Metro CDMX con retrasos HOY 13 de febrero

El Metro de la Ciudad de México presentó retrasos y aglomeraciones la mañana de este viernes 13 de febrero. A través de su cuenta de X, el sistema de transporte informó que se realizan maniobras de dosificación en estaciones y terminales principales de las Líneas 1, 3, 8, 9, 12 y B, con el objetivo de agilizar la circulación y el ascenso y descenso de pasajeros.

Estas acciones suelen implementarse cuando la afluencia rebasa la capacidad operativa, lo cual genera tiempos de espera más prolongados en andenes y accesos.

#MetroAlMomento:



Se realizan maniobras de dosificación de personas usuarias en estaciones y terminales principales de las Líneas 1, 3, 8, 9, 12 y B.



Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar la circulación, así como el ascenso y descenso de las… pic.twitter.com/ABE31hEgvk — MetroCDMX (@MetroCDMX) February 13, 2026

Asimismo, se reportó una revisión en zona de vías en la Línea A (que va de Pantitlán a La Paz), lo que ha provocado marcha lenta de los trenes.

El personal trabaja para normalizar el servicio lo antes posible, mientras se pide a los usuarios atender indicaciones y permitir el libre cierre de puertas.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan tomar previsiones y planear con anticipación los traslados para reducir afectaciones en los tiempos de viaje.

#MetroAlMomento:



Se realiza una revisión en zona de vías en la Línea A, por lo que la marcha es lenta.



Personal del Sistema labora para normalizar el servicio. Atiende las indicaciones y permite el libre cierre de puertas.



Mantente informado a través de nuestros canales… pic.twitter.com/J358CueZCA — MetroCDMX (@MetroCDMX) February 13, 2026

¿Está abierta la estación Zócalo/Tenochtitlán HOY viernes 13 de febrero?

El Metro de la Ciudad de México informó que la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2, que conecta con el Centro Histórico, está abierta y ofreciendo servicio.

No es necesario que los usuarios busquen rutas alternas para llegar al Zócalo, como Bellas Artes, Allende o Pino Suárez, que son las rutas más populares para llegar a la zona Centro cuando se cierra la estación Zócalo/Tenochtitlán.

Buen día, Nadia. La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 se encuentra ofreciendo servicio. — MetroCDMX (@MetroCDMX) February 13, 2026

