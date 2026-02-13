Protesta por los desaparecidos, en la inauguración del Mundial

El Estadio Banorte albergará la inauguración del partido inaugural de la Copa Mundial de Futbol y también será la sede de la megamarcha de familias buscadoras para protestar en contra del evento deportivo y para exigir justicia por todas las personas de las que se desconoce su paradero.

Después de que La Razón publicó que diversos colectivos de búsqueda en la capital y el Estado de México llamaran a una megamarcha nacional para manifestarse en contra de la justa deportiva, este jueves la familia de la joven Ana Amelí García Gámez, desaparecida en el Ajusco, en Tlalpan, convocaron a una manifestación pacífica en el partido inaugural del megaevento deportivo.

El Dato: El Gobierno capitalino abrió en noviembre pasado el Centro de Atención Integral de Búsqueda de Personas.

El 11 de junio de 2026, antes de realizarse el juego inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica, a las 8:00 horas se prevé se lleve a cabo la manifestación pacífica.

“Ese día el mundo entero mirará al Estadio Azteca, con más de 87 mil aficionados y miles de periodistas internacionales y televidentes. El Gobierno mostrará estadios, fuegos artificiales y celebración. Nosotros mostraremos la verdad. Porque no puede haber fiesta mientras hay luto.

“No puede haber Mundial mientras México desaparece a su gente. Porque nuestros hijos no merecen ser olvidados para que otros celebren”, sostuvo la familia en un comunicado.

114 personas han desaparecido en la Ciudad de México durante enero y febrero

De acuerdo con la organización, en las inmediaciones del Estadio Banorte los activistas entregarán volantes y fotografías a las y los aficionados del Mundial. A las 13:00 horas, cuando comience el partido, se solicitará un minuto de silencio por las 132 mil personas desaparecidas del país que aún no han sido localizadas.

Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas indican que hay 132 mil 63 personas en México desaparecidas sin aún ser localizadas.

La información desvela además que la Ciudad de México registra seis mil 327 víctimas de desaparición, lo que la convierte en la entidad con más casos en el país en lo que va del año.

Sólo en lo que va de 2026 se reportan 114 personas desaparecidas que aún no han sido localizadas en la ciudad, casi el doble que los 65 casos ocurridos del 1 de enero al 11 de febrero de 2020.

Ana Amelí desapareció el 12 de julio de 2025 en el Ajusco, zona montañosa de Tlalpan y punto de desapariciones y depósito de cadáveres en la Ciudad de México. Desde entonces su familia la busca y exige a las autoridades su hallazgo.

El caso incluso ha llegado a organismos internacionales, como las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, respectivamente, emitieron una Acción Urgente y Medidas Cautelares el año pasado.

La familia además denunció que, a siete meses de la desaparición de su hija, no existe un plan de investigación sólido en el caso ni han sido entrevistados a profundidad testigos clave.

También se ha reclamado que no se ha investigado si hubo participación de autoridades capitalinas en la desaparición.