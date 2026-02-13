Sigue Fase I de Contingencia Ambiental en ZMVM; suma 22 horas

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMegalópolis) informó que mantiene la Fase I de Contingencia Ambiental por Ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, debido a presencia de contaminantes.

A través de su informe de las 15:00 horas, publicado en sus redes sociales, la CAMegalópolis informó que, debido a las condiciones atmosféricas, se mantendrá la Contingencia, que a este momento suma 22 horas.

La CAMe explicó que la medida busca reducir la exposición de la población a contaminantes y disminuir emisiones mientras persistan las condiciones adversas.

Se mantiene la Fase I de Contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM



El organismo detalló que la permanencia de un sistema de alta presión sobre el centro del país ha generado estabilidad atmosférica, vientos débiles e intensa radiación solar, factores que favorecen la formación y acumulación de ozono.

Las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mantendrán vigilancia sobre la calidad del aire y actualizarán la información en un nuevo boletín programado para las 20:00 horas, o antes si las condiciones cambian.

Restricciones vehiculares por Contingencia

Con la contingencia activa, continúa el programa Doble Hoy No Circula este viernes 13 de febrero, en un horario de 5:00 a 22:00 horas.

No podrán circular todos los vehículos con holograma 2; los de holograma 1 con terminación non (1, 3, 5, 7, 9) y también los que terminan en 0; así como unidades con holograma 0 y 00 con engomado azul y placas terminadas en 9 y 0. Las placas foráneas sin verificación vigente enfrentarán las mismas restricciones que el holograma 2.

En el caso de los taxis, si les corresponde descanso conforme a estos criterios, la limitación aplica de 10:00 a 22:00 horas.

Vehículos exentos de restricciones

Quedan exentos los vehículos eléctricos e híbridos, motocicletas, unidades de emergencia y salud, transporte escolar autorizado y vehículos para personas con discapacidad con permiso oficial.

Las autoridades recomendaron evitar actividades al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas, periodo en que suelen registrarse los mayores niveles de ozono. El incumplimiento de las restricciones puede derivar en multas de entre 20 y 30 UMAs, además del posible traslado del vehículo al depósito.

